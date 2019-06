VIDEO Gol annullato a Scamacca ai Mondiali Under 20 | semirovesciata cosmica | il Var

VIDEO Nuova Zelanda-Olanda 0-1 - Highlights - gol e sintesi Mondiali calcio femminile. Le Oranje la spuntano in extremis : All’ultimo respiro! L’Olanda supera la Nuova Zelanda con il punteggio di 1-0 nel match valevole per il gruppo E dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Un incontro vibrante viste le tante occasioni create da ambo le parti, in cui entrambe le due formazioni hanno cercato in tutti i modi di superarsi. Sono state le tulipane di Sarina Wiegman, tuttavia, a spuntarla nei minuti di recupero grazie ad una rete di Jill Roord. Dopo tanti ...

VIDEO/ Toronto Golden State - 105-106 - : la tripla 'mancata' di Leonard - finale NBA - : Video Toronto Golden State, 105-106,: gli highlights di gara 5 giocata questa notte alla ScotiaBank Arena. I Warriors si portano 2-3 nelle Nba Finals 2019.

VIDEO Canada-Camerun 1-0 - Highlights - gol e sintesi Mondiali calcio femminile. Le nordamericane passano di misura : Si apre con una vittoria di misura del Canada il Girone E dei Mondiali di calcio femminile: le nordamericane, grandi favorite in questo incontro d’esordio, si sbarazzano a fatica del Camerun, vincendo per 1-0 grazie ad uno stacco di testa di Buchanan al 45′. Andiamo a rivivere l’incontro con gli Highlights e la sintesi. VIDEO Highlights Canada-Camerun 1-0 gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : le più belle azioni di gara-5 : Come in ogni notte di Finals, anche in gara-5 si è visto lo spettacolo di ciò che può accadere in incontri decisivi come questo, tra stoppate, passaggi difficili da credere se non fossero veri e triple di un’importanza capitale. I primi due posti della top 5 di stanotte vanno, per forza di cose, agli Splash Brothers: Steph Curry e Klay Thompson, capaci di far letteralmente risorgere dalle ceneri i Golden State Warriors e di portare a ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : l’infortunio di Kevin Durant in gara-5 : Quello che nessuno si augura, a 9 minuti e 51 secondi dalla fine del secondo quarto, accade: Kevin Durant, rientrato e protagonista di una prestazione già commovente nel primo quarto, nel tentativo di partire contro Serge Ibaka, finisce a terra. L’infortunio, come confermerà più tardi il GM dei Golden State Warriors Bob Myers, non senza emozione, è molto serio: si tratta, infatti, del tendine d’Achille. Il livello della stima per ...

Diretta Toronto Golden State/ Streaming VIDEO e tv : match point Raptors - finale NBA - : Diretta Toronto Golden State Streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca alla ScotiaBank Arena, gara-5 delle finali NBA 2019.

VIDEO Argentina-Giappone 0-0 - Highlights - gol e sintesi Mondiali calcio femminile. Primo pari della rassegna : Arriva il Primo pari dei Mondiali 2019 di calcio femminile: Argentina e Giappone, nella gara valida per la prima giornata del Girone D, non vanno oltre lo 0-0. Si è giocato i pratica ad una sola porta, con le nipponiche che hanno avuto tutte le migliori occasioni da gol, senza riuscire però a superare la Linea Maginot sudamericana. Highlights Argentina-Giappone 0-0 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere ...

OLIMPIA SIMONE : da oggi10 giugno escono il singolo e il VIDEOclip di “MI CHIAMO UNICA” : Da lunedì 10 giugno è in rotazione radiofonica e disponibile in digital download su Spotify e sulle maggiori piattaforme streaming “Mi CHIAMO UNICA” il nuovo singolo della cantante OLIMPIA SIMONE, scritto da Mario Rosini con la produzione artistica di Matteo Tateo. Il videoclip, diretto da Mario Maellaro, è visibile su YouTube: “Mi CHIAMO UNICA” è un brano raffinato e allo stesso tempo orecchiabile, ...

Leggerezza - malinconia e autoironia in Camera con vista : Federica Abbate e Lorenzo Fragola presentano il nuovo singolo (VIDEO) : Federica Abbate e Lorenzo Fragola presentano Camera con vista, il nuovo singolo che li vede duettare. Già disponibile in digital download, il nuovo singolo di Federica Abbate sarà in rotazione radiofonica da venerdì 14 giugno. Il sound electro-pop contemporaneo e il drop coinvolgente della produzione di Takagi & Ketra, il personalissimo e originale testo di Federica e il feat. con Lorenzo Fragola: Camera con vista è un brano estivo solo ...

Calcutta - nel VIDEO del singolo «Sorriso (Milano Dateo)» la star è Metroman : Cosa succede quando uno dei cantautori dell’indie pop italiano incontra un’icona metropolitana? Nasce un video bomba, come quello di Sorriso (Milano Dateo), nuovo inedito (dopo Due punti) di Calcutta, che ha scelto Metroman come protagonista della clip girata da Francesco Coppola. Metroman, al secolo Niccolò Modica, è una figura leggendaria per la metropolitana di Roma e di Milano (Linea rossa) e, ormai, anche una star ...

VIDEO/ Brasile Giamaica - 3-0 - : highlights e gol - Mondiali di calcio femminile 2019 - : Video Brasile Giamaica, risultato finale 3-0,: la tripletta di Cristiane lancia la nazionale verdeoro nei Mondiali di calcio femminile 2019.

VIDEO/ Portogallo Olanda - 1-0 - : highlights - il gol di Guedes decide la Nations League : Video Portogallo Olanda, 1-0,: highlights, il gol di Guedes decide la finale di Nations League vinta dai padroni di casa a Porto con CR7.

VIDEO Portogallo-Olanda 1-0 : Highlights - gol e sintesi. Guedes segna la rete decisiva - Cristiano Ronaldo e compagni vincono la Nations League : Il Portogallo ha vinto la Nations League 2019 di calcio, i lusitani hanno sconfitto l’Olanda per 1-0 nella Finale giocata di fronte al proprio pubblico e alzano al cielo il neonato trofeo organizzato dalla UEFA. I Campioni d’Europa hanno così conquistato anche questo nuovo torneo grazie al gol di Guedes al 60′ che ha messo ko i tulipani e ha mandato in visibilio i tifosi di Cristiano Ronaldo e compagni. Di seguito il VIDEO con ...

Rimonta azzurra - Australia ko al 95’ Pagelle|foto|Gol : VIDEO «Grandi!» : entusiasmo social : La formazione azzurra con uno strepitoso secondo tempo ribalta il gol su rigore della Kerr nella prima frazione di gioco. L’attaccante della Juventus segna due gol