VIDEO Canada-Camerun 1-0 | Highlights | gol e sintesi Mondiali calcio femminile Le

VIDEO F1 - GP Canada 2019 : la gara in un minuto : La notte non placa le polemiche successive alla conclusione del GP Canada 2019, vinto da Lewis Hamilton grazie alla penalizzazione di 5” inflitta a Sebastian Vettel. Il momento più importante della gara è stato sicuramente l’episodio capitato alla curva-4 tra il pilota tedesco e il campione mondiale in carica della Mercedes, con la Ferrari del teutonico che è rientrata in pista dopo aver tagliato la curva ostacolando (secondo la ...

VIDEO Mattia Binotto - GP Canada 2019 : “Sebastian Vettel vincitore morale” : Delusione e rammarico nelle parole di Mattia Binotto al termine del GP Canada 2019, settimo appuntamento del Mondiale F1 2019. Il n.1 della Ferrari ha espresso comunque la propria soddisfazione per il lavoro svolto nel fine settimana e ha sottolineato come la penalità di 5” comminata a Sebastian Vettel, che è costata la vittoria al pilota tedesco, non tolga nulla all’ottima prestazione. Nelle prossime tappe sarà importante lasciarsi ...

VIDEO Sebastian Vettel infuriato : “Dove dovevo andare”. Team radio al veleno dopo la penalità nel GP Canada : “Dove dovevo andare?”. Questo il commento lapidario di Sebastian Vettel in un Team radio dopo che gli è stata inflitta una penalità di 5 secondi per avere ostacolato Lewis Hamilton al suo rientro in pista dopo un lungo. Il pilota della Ferrari si trovava al comando nel GP Canada 2019 ma quella decisione lo ha costretto ad accontentarsi del secondo posto alle spalle del britannico anche se ha tagliato il traguardo in prima posizione. ...

VIDEO Sebastian Vettel - 5 secondi di penalità nel GP del Canada : il momento della sanzione : Grande delusione in casa Ferrari e per i numerosissimi tifosi presenti a Montreal dopo la penalizzazione di cinque secondi inferta a Sebastian Vettel che gli è costata la vittoria nel GP del Canada 2019 di F1. Il tedesco è stato autore di un weekend perfetto, con un giro sensazionale in qualifica e una corsa condotta sempre al limite per tenersi dietro un indiavolato Lewis Hamilton che con gomma dura aveva un ritmo parecchio più veloce, ma la ...

VIDEO F1 - Highlights e sintesi GP Canada 2019 : Hamilton si impone a tavolino - Vettel penalizzato : La domenica del GP del Canada si è conclusa con la vittoria tra le polemiche di Lewis Hamilton, capace di sfruttare una penalità di cinque secondi addossata a Sebastian Vettel per essere rientrato in maniera giudicata non sicura dopo un traverso che lo aveva portato sull’erba; sul podio anche Charles Leclerc che per poco non beffa il compagno. La corsa ha visto una Ferrari, molto competitiva con le gomme medie, sfruttare al massimo il gran ...

VIDEO Antonio Giovinazzi - GP Canada 2019 : il testacoda del pilota pugliese : Dopo un fine settimana del GP del Canada quasi perfetto, che sembrava portare Antonio Giovinazzi verso il suo primo punto nel Mondiale di Formula Uno 2019, è arrivato un altro errore. Il pilota pugliese chiude al 13esimo posto (ma comunque davanti al suo compagno di team Kimi Raikkonen) per colpa di un testa-coda abbastanza clamoroso all’imbocco di curva 1. L’Alfa Romeo dell’italiano è partita con il posteriore e ha concluso la ...

Formula 1 - si spengono i semafori a Montreal : ecco la partenza del Gp del Canada [VIDEO] : E’ cominciato il settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, che si svolge sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve L’adrenalina sale, il cuore batte in gola e le emozioni cominciano ad affiorare. Si spengono i semafori a Montreal, comincia il Gran Premio del Canada, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Vettel e Hamilton uno accanto all’altro in prima fila, con Leclerc e Ricciardo subito dietro pronti ad ...

Formula 1 – Il bel discorso di Binotto e il folle urlo di Vettel : il team radio Ferrari dopo la pole di Seb in Canada è pazzesco [VIDEO] : Un team radio pazzesco in casa Ferrari: Binotto si congratula con Vettel, Seb esplode in un urlo di gioia dopo aver conquistato la pole position del Gp del Canada Sebastian Vettel ha ritrovato il sorriso, che da troppo tempo mancava sul suo volto: il tedesco della Ferrari ha conquistato ieri la pole position del Gp del Canada, beffando Lewis Hamilton sul circuito di Montreal. Una gioia immensa per Vettel e per la Ferrari, manifestata in un ...

VIDEO Valtteri Bottas - che traversone in Q3 - GP Canada 2019 : fortunato il finlandese nelle qualifiche a Montreal : Ha concluso solo in sesta posizione Valtteri Bottas, a bordo della sua Mercedes, le qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019. Il finlandese delle Frecce d’Argento si è reso protagonista di un traversone nel corso delle Q3 che per poco non ha causato un grave danno alla W10. fortunato il finnico, comunque influenzato nel suo ultimo tentativo, dopo quanto avvenuto in precedenza. Di seguito le immagini dell’episodio ...

VIDEO Daniel Ricciardo - GP Canada 2019 : "Questo quarto posto vale come una pole" : Senza se e senza ma è l'australiano Daniel Ricciardo, su Renault, la sorpresa delle qualifiche del GP del Canada 2019, settima prova del Mondiale di F1. Sul tracciato di Montreal, dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, l'Aussie ha sciorinato una prestazione delle sue e finalmente ha fatto la differenza a bordo della macchina anglo-francese. Un quarto tempo che per lui ha il valore di una pole position.

VIDEO Mattia Binotto - GP Canada 2019 : "Sebastian Vettel ha effettuato un giro perfetto" : Mattia Binotto è a metà tra lo stupito e il soddisfatto al termine delle qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Montreal il Team Principal della Ferrari ha commentato con lucidità quanto è avvenuto nel corso del time-attack sottolineando le qualità di Sebastian Vettel, nel raggiungimento della p.1.

VIDEO F1 - GP Canada 2019 : analisi delle qualifiche e della pole di Sebastian Vettel : Nelle qualifiche del GP del Canada, valido per il Mondiale di F1, Sebastian Vettel ha preceduto Lewis Hamilton: Sky Sport ha analizzato l'andamento della sessione che ha portato il tedesco della Ferrari a partire davanti a tutti a Montreal, battendo finalmente le Mercedes.

VIDEO F1 - GP Canada 2019 : il confronto tra i giri veloci di Sebastian Vettel e Lewis Hamilton nelle qualifiche : nelle qualifiche del GP del Canada, valido per il Mondiale di F1, Sebastian Vettel ha preceduto Lewis Hamilton: Sky Sport ha messo a confronto i due giri veloci dei piloti di Ferrari e Mercedes per capire quali dettagli abbiano portato alla partenza in pole il pilota tedesco.

Formula 1 – Un animale invade la pista in Canada : il team radio di Raikkonen è tutto da ridere [VIDEO] : Kimi Raikkonen incrocia una marmotta in pista a Montreal: la reazione del finlandese dell’Alfa Romeo Sono andate in scena ieri le qualifiche del Gp del Canada: Vettel ha conquistato la pole position lasciandosi alle spalle Lewis Hamilton e Charles Leclerc. A Montreal, però, sta attirando l’attenzione una dolce marmotta americana che sin dal primo giorno di prove libere circola nel paddock. In particolar modo è la reazione di ...