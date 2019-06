Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) È diventata ormai un’usanza ben radicata: l’ultimodiviene salutato in tutta Italia dagli studenti con scherzi e gesti goliardici. Tuttavia sempre più spesso i ragazzi arrivano ad oltrepassare i limiti, fino a danneggiare cose o persone, con veri e propri atti di vandalismo, andando ben al di là dei classici gavettoni al termine delle lezioni. Se la vicenda più grave è stata senza dubbio la tragedia di Como, dove un ragazzo di 15 anni è morto annegato in seguito ad un tuffo nel lago con i compagni di classe, va detto che in questi giorni si sono registrati tanti altri brutti episodi, spesso ripresi dai telefonini e divulgati sui social dagli stessi autori delle bravate, come nel caso del banco gettato dalla finestra dell’aula a Mantova. Ma in unasuperiore di, l’Istituto Piaggia, ha avuto luogo uno dei gesti più stupidi ed inutilmente crudeli, di cui ...

enpaonlus : La gattina mascotte della scuola lanciata dalla finestra nell'ultimo giorno di lezioni - Oak134 : RT @enpaonlus: La gattina mascotte della scuola lanciata dalla finestra nell'ultimo giorno di lezioni - vincecamaggio : Viareggio, gatta lanciata dal secondo piano di una scuola nell’ultimo giorno di lezione -