Viaggiare in altri mondi tra fumetti ed eroi | in migliaia all' Etna Comics di Catania

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Si è svolto dal 6 al 9 giugno, il Festival Internazionale del fumetto e della cultura pop svoltosi a, che continua a dimostrarsi un concentrato di idee e innovazioni. A cominciare dalla copertina, ogni anno diversa e assegnata a un’artista differente e che quest’anno ritrae Gammazita, una giovane, virtuosa e bellissima ragazza catanese che secondo la tradizione, intorno al 1280, preferì gettarsi in un pozzo che ancora oggi porta il suo nome, nel quartiere ebraico della Judeca Suttana, piuttosto che cedere alle insidie di un soldato francese invaghitosi di lei, omaggiando tutte le donne vittime di violenza. Dal 6 al 9 giugno, il festival, prodotto da Medéa, azienda che si occupa di organizzazione di eventi scientifici e culturali, con il patrocinio della Provincia e del comune di, è stato organizzato in modo da occupare i diversi spazi (circa 45.000 mq) del ...

LucaAPellegrini : Shodo di ? - Cavallo Caratteristiche: Persone di questo segno tendono ad impressionare gli altri per vivacità, dina… - BuckvBarnes_ : @giuliloveslokii @xjokerscars Eh infatti per quello... come fa la gemma dello spazio viaggiare nel tempo o in altri… - mpaissan : RT @SUEM_Veneto: 10GIU Nel weekend appena trascorso in #Veneto altri 3 #motociclisti hanno perso la vita in incidenti stradali. Per viaggia… -