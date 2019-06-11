romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 18.05 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASAL MONASTERO E L’A24 Roma-TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE RACCORDO SULLA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 17.35 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASAL MONASTERO E L’A24 Roma-TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE RACCORDO SULLA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 17.05 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASAL MONASTERO E L’A24 Roma-TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE RACCORDO SULLA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASAL MONASTERO E L’A24 Roma-TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’ A1 FIRENZE-Roma PER UN INCIDENTE AL KM 574 TRA L’A24 Roma-TERAMO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI CI SONO CODE NEI PRESSI DI SAN CESAREO SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LA PRENESTINA E L’APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA E RALLENTAMENTI TRA L’ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INVECE MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO, AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE ALTRE CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE Roma SUD E TUSCOLANA, IN INTERNA SU VIA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA BIS E A24 A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIMINUIZIOEN, ORA LOCALIZZATE TRA VIALE TOGLIATTI E IL BIVIO PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E OSTIENSE, IN INTERNA ALTRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E A 24 NELLA DIREZIONE OPPOSTA, RIMOSSO ANCHE L’ALTRO INCIDENTE, CI SONO ANCORA CODE TRA AURELIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E OSTIENSE, IN INTERNA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA BUFALOTTA E TIBURTINA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA ALTRO INCIDENTE, CODE TRA PISANA E OSTIENSE SEMPRE IN ESTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E OSTIENSE, IN INTERNA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA, A SEGUIRE TRA Roma-FIUMICINO E OSTIENSE ANCHE TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, RISOLTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E NOMENTANA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI, TRA CASAL DEL MARMO E PISANA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA E PROPRIO SULLA DIRAMAZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE UN INCIDENTE E’ LA AUSA DELLE CODE TRA LA BARRIERA DI Roma SUD E TORRENOVA, IN DIREZIONE Roma MENTRE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOEN Roma SUD E APPIA ALTRE CODE, IN ESTERNA TRA A24 E NOMENTANA, QUI ANCHE PER UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 20.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 Roma NAPOLI CON 2 KM DI CODA PER INCIDENTE TRA CEPRANO E FERENTINO AVVENUTO AL KM 623+000 IN DIREZIONE Roma PRESTARE ATTENZIONE NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU DUE CORSIE. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI USCIRE A FROSINONE E RIENTRARE A FERENTINO PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 19.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 Roma NAPOLI CON 3 KM DI CODA PER INCIDENTE TRA CEPRANO E FERENTINO AVVENUTO AL KM 623+000 IN DIREZIONE Roma PRESTARE ATTENZIONE NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU DUE CORSIE. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI USCIRE A FROSINONE E RIENTRARE A FERENTINO PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO IN ...