FiltCgil : RT @ermirapg: Incidenti lavoro: Fillea e Filt Cgil Giovedì 13 giugno dalle 9.30, si terrà a Roma presso la sede nazionale di Fillea e Fi… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - ermirapg : Incidenti lavoro: Fillea e Filt Cgil Giovedì 13 giugno dalle 9.30, si terrà a Roma presso la sede nazionale di F… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE ALTRE CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE Roma SUD E TUSCOLANA, IN INTERNA SU VIA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA BIS E A24 A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIMINUIZIOEN, ORA LOCALIZZATE TRA VIALE TOGLIATTI E IL BIVIO PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E OSTIENSE, IN INTERNA ALTRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E A 24 NELLA DIREZIONE OPPOSTA, RIMOSSO ANCHE L’ALTRO INCIDENTE, CI SONO ANCORA CODE TRA AURELIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E OSTIENSE, IN INTERNA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA BUFALOTTA E TIBURTINA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA ALTRO INCIDENTE, CODE TRA PISANA E OSTIENSE SEMPRE IN ESTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E OSTIENSE, IN INTERNA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA, A SEGUIRE TRA Roma-FIUMICINO E OSTIENSE ANCHE TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, RISOLTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E NOMENTANA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI, TRA CASAL DEL MARMO E PISANA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA E PROPRIO SULLA DIRAMAZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 11 GIUGNO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE UN INCIDENTE E’ LA AUSA DELLE CODE TRA LA BARRIERA DI Roma SUD E TORRENOVA, IN DIREZIONE Roma MENTRE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOEN Roma SUD E APPIA ALTRE CODE, IN ESTERNA TRA A24 E NOMENTANA, QUI ANCHE PER UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 20.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 Roma NAPOLI CON 2 KM DI CODA PER INCIDENTE TRA CEPRANO E FERENTINO AVVENUTO AL KM 623+000 IN DIREZIONE Roma PRESTARE ATTENZIONE NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU DUE CORSIE. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI USCIRE A FROSINONE E RIENTRARE A FERENTINO PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 19.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 Roma NAPOLI CON 3 KM DI CODA PER INCIDENTE TRA CEPRANO E FERENTINO AVVENUTO AL KM 623+000 IN DIREZIONE Roma PRESTARE ATTENZIONE NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU DUE CORSIE. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI USCIRE A FROSINONE E RIENTRARE A FERENTINO PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 19.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 Roma NAPOLI CON 4 KM DI CODA PER INCIDENTE TRA CEPRANO E FERENTINO AVVENUTO AL KM 623+000 IN DIREZIONE Roma PRESTARE ATTENZIONE PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA APPIA IN INTERNA SI STA IN FILA TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 18.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 Roma NAPOLI CON CODE PER INCIDENTE TRA CEPRANO E FERENTINO IN DIREZIONE Roma PRESTARE ATTENZIONE PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN INTERNA SI STA IN FILA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 18.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA LA MAGLIANA E LA RomaNINA IN INTERNA SI STA IN FILA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA PER POI RALLENTARE NEL TRATTO LAURENTINA CRISTOFORO COLOMBO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 17 : 45 : Astral infomobilità Buon pomeriggio ben trovati all’appuntamento con il fumo abilità della Regione Lazio in apertura alla Viabilità nel comune di Rocca di Papa in seguito all’esplosione verificata Sì stamattina in corso Costituente che ha danneggiato tra gli altri anche il palazzo comunale è stata chiusa la strada regionale 218 di Rocca di Papa tra Squarciarelli e via dei Laghi prestare attenzione alle 6 sul posto i mezzi Cotral ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 17.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA VIABILITA’ NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA. IN SEGUITO ALL’ESPLOSIONE VERIFICATASI STAMATTINA IN CORSO COSTITUENTE, CHE HA DANNEGGIATO TRA GLI ALTRI ANCHE IL PALAZZO COMUNALE, E’ STATA CHIUSA LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA TRA SQUARCIARELLI E VIA DEI LAGHI. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 10 GIUGNO 2019 ORE 16:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA VIABILITA’ NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA . IN SEGUITO ALL’ESPLOSIONE VERIFICATASI STAMATTINA IN CORSO COSTITUENTE, CHE HA DANNEGGIATO TRA GLI ALTRI ANCHE IL PALAZZO COMUNALE, E’ STATA CHIUSA LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA TRA SQUARCIARELLI E VIA DEI LAGHI. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI ...