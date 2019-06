Via Nazionale | evacuato palazzo per fumo nero da quadro elettrico | non ci sono feriti

Al Via “Obiettivo Terra” - il concorso nazionale dedicato alle Aree Protette d’Italia : Al via dal 5 giugno 2019 “Obiettivo Terra” 2020, la nuova edizione del concorso di fotografia geografico-ambientale promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus, dedicato alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali dei Parchi Nazionali, Regionali, Interregionali, delle ...

FerroVia Stia-Sinalunga - arriva il certificato dell’Agenzia nazionale : treni più rapidi e sicuri : La Stia-Arezzo e la Arezzo-Sinalunga, sono le prime due tratte Ferroviarie di proprietà regionale in Italia ad ottenere l’autorizzazione di

Energia : al Via il Cluster nazionale per smart grid e solare a concentrazione : Prende il via a livello operativo il Cluster Tecnologico nazionale “Energia” che riunisce 72 realtà del mondo delle imprese, dell’università, della ricerca e degli enti territoriali, con l’obiettivo di generare opportunità di sviluppo tecnologico per il sistema energetico nazionale. Il Consiglio Direttivo è composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone, Terna, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster ed ...

Inseguimento su Via Nazionale dopo aver rubato portafogli ad anziana : arrestato : Roma – E’ stato fermato dagli Agenti della Squadra Mobile, da quelli della Digos e della Sezione Sicurezza lo straniero che, poco prima, si e’ reso responsabile del furto di un portafogli ai danni di un’anziana donna. Intorno alle ore 19 di ieri alcuni poliziotti della Digos, impegnati in un servizio di pattugliamento delle vie del centro, con particolare attenzione alle sedi istituzionali, hannno notato un uomo che dalla ...

Incidente stradale in Via Nazionale a Modica : Incidente stradale oggi intorno alle 13,30 in via Nazionale, la trafficatissima arteria che colle Modica Bassa con il quartiere Sorda.

Al Via oggi la Giornata Nazionale della Bioeconomia : Si celebra oggi in tutta Italia la prima Giornata Nazionale della Bioeconomia. L’iniziativa, lanciata dal Cluster Tecnologico Nazionale per la Chimica Verde SPRING in collaborazione con Assobiotec, l’Associazione Nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica, ha lo scopo di raccontare all’opinione pubblica ma anche agli stessi addetti ai lavori che cosa è la Bioeconomia e quali le moltissime applicazioni che già oggi ...

Bankitalia - ex dg Rossi : “Non ho visto attacchi dal governo. Per il Direttorio passati i nomi scelti a Via Nazionale” : “Probabilmente sono cambiate le modalità di comunicazione, ma in sostanza non ho visto un attacco sistematico alla Banca d’Italia“. C’è stato “un rapporto dialettico non sempre facile, come è spesso avvenuto”. Ma “quel che conta è che alla fine i nomi che erano stati scelti dal Consiglio superiore della Banca per il Direttorio siano passati, il risultato si è ricomposto”. L’ex direttore generale ...

Ambiente - nucleare e rifiuti : al Via domani la conferenza dell’Osservatorio Nazionale Amianto : Prosegue l’impegno di sensibilizzazione dell’ONA in provincia di Latina sul tema Amianto, nucleare e rifiuti con l’organizzazione, per il prossimo 21 maggio 2019 alle ore 9.30, presso il Circolo Cittadino di Latina, della conferenza: Tutela dell’Ambiente: gli Stati Generali. Uniti si vince – l’ONA per una mobilitazione condivisa con la collettività. L’iniziativa è promossa dal Presidente dell’associazione Ezio Bonanni che presiederà l’evento ...

Al Via a Cosenza la sesta edizione della Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista : Il focus centrale della Giornata quest’anno sarà dedicato alla sostenibilità ambientale tramite la raccolta dati sul territorio, richiesta dal Ministero della Salute, riguardanti le pratiche degli italiani. Cibi in scatola, packaging in plastica o alimenti sfusi avvolti in carta? Report utilissimo per lo screening delle abitudini del Bel Paese. «Un evento già rodato da numerose esperienze sul campo fortemente ancorate alle attività di welfare ...

Navigazione satellitare - Galileo PRS : al Via la realizzazione del segmento utente nazionale : L’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con l’Autorità nazionale Galileo PRS (Servizio Pubblico Regolamentato) istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri all’interno dell’Ufficio del Consigliere Militare e in base all’Accordo di Programma con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Università e Ricerca, svolge le funzioni di stazione appaltante per i contratti di sviluppo nazionale del Centro ...

Matera 2019 A Giugno il Festival Breadway - un Viaggio internazionale sulle vie del pane tra cultura - arte e design : ... a 5 minuti dal centro e da i Sassi di Matera, si animerà per riscoprire la convivialità, il piacere dello stare insieme, in nome del pane, attraverso performance artistiche, spettacoli, ...

Da domani al Via la Settimana Nazionale della Bonifica ed Irrigazione : grande attenzione alle risorse idriche : Da sabato 11 a domenica 19 Maggio prossimi torneranno ad aprirsi al pubblico le “cattedrali dell’acqua”, tradizionale simbolo della Settimana Nazionale della Bonifica ed Irrigazione, dedicata quest’anno al tema “Acqua è…”, in sintonia con l’omonimo concorso fotografico, cui hanno partecipato oltre 400 opere ed i cui vincitori saranno premiati, giovedì prossimo, dal Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. A promuovere la manifestazione, che ...

Imprese : Federmanager - domani assemblea nazionale - al Via 'Governance2020' : Roma, 9 mag. (Labitalia) - Federmanager intende rafforzare la governance delle grandi Imprese itali[...]

Al Via la seconda edizione di LEVEL UP : la developer conference internazionale sullo sviluppo dei videogiochi torna a Roma : Tutto pronto per la seconda edizione di LEVEL UP, la developer conference internazionale sullo sviluppo dei videogames, che torna a Roma dal 10 all' 12 maggio. A ospitare l'evento interamente dedicato alla creazione dei videogiochi e organizzato dall'Accademia Italiana videogiochi, i Cinecittà Studios, durante il Rome VideoGameLab. Per questa nuova edizione oltre 50 tra i più prestigiosi sviluppatori, programmatori, game designer e game artist ...