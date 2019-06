Vertice con Conte - asse Salvini- Di Maio : «Il governo va avanti - mai avuto dubbi» : Un incontro durato due ore, al termine del quale i due vice premier si sono stretti la mano prima di salutari. Salvini ai cronisti: «Tutto bene al Vertice»

Governo - due ore di Vertice Conte-Di Maio-Salvini. Il leader del M5s : “La priorità adesso è abbassare le tasse” : Si sono visti all’ora di cena: non accadeva da settimane. La campagna elettorale, il voto per le europee e il clima da regolamento dei conti del post elezioni avevano mantenuto lontani Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ma dopo l’ultimatum del premier, seguito subito dall’assicurazione dei due vice ad andare avanti, i tre sono finalmente tornati a sedersi allo stesso tavolo. Un vertice per rilanciare l’azione ...

Governo - due ore di Vertice Conte-Di Maio-Salvini : sul tavolo la trattativa con Ue - la riforma fiscale e il salario minimo : Si sono visti all’ora di cena: non accadeva da settimane. La campagna elettorale, il voto per le europee e il clima da regolamento dei conti del post elezioni avevano mantenuto lontani Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ma dopo l’ultimatum del premier, seguito subito dall’assicurazione dei due vice ad andare avanti, i tre sono finalmente tornati a sedersi allo stesso tavolo. Un vertice per rilanciare l’azione ...

Governo - Vertice Conte - Salvini - Di Maio : i dossier caldi sul tavolo e la procedura d’infrazione : Analizzando l'esito delle urne è Matteo Salvini a non immagina conseguenze dirette sulla vita dell'esecutivo. Tuttavia, per definire i prossimi passi nei dossier lasciati in sospeso - dalla flat tax alla Tav fino al salario minimo –, complice lo stallo da campagna elettorale, in serata è andato in scena il vertice di maggioranza tra il premier Giuseppe Conte e i due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio...

Il Vertice Conte-Weber sigilla l’irrilevanza italiana in Europa : Bruxelles. “Vi ringrazio, ma non rilascio dichiarazioni pubbliche. Con Conte ho avuto una discussione privata”. Le poche parole dette da Manfred Weber lasciando Palazzo Chigi, dopo un’ora di incontro con Giuseppe Conte, mostrano quanto debba essere stato politicamente surreale l’incontro avvenuto lu

Matteo Salvini - indiscrezione dopo il voto e prima del Vertice con Conte e Di Maio : "Pensa di fare da solo" : Qualche archeologo della politica ricorderà il Pd «a vocazione maggioritaria» disegnato nel 2007 da Walter Veltroni. Sfrondato degli orpelli, significava che i democratici, stufi dei ricatti dei partiti più piccoli che accompagnano sempre il vincitore a palazzo Chigi, si sentivano abbastanza forti d

