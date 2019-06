Verso il canale tv della Lega Calcio grazie a un accordo con Mediapro

ilnapolista

(Di martedì 11 giugno 2019) La Serie A intende creare iltvin collaborazione con. Ieri, a Milano, nell’assemblea che ha riunito i clubmassima serie si è discusso dell’assegnazione dei diritti tv del campionato per il triennio 2021-2024. In gioco c’è l’offerta dell’azienda di Barcellona, che si è proposta come partner per la realizzazione deltematico. In base a quanto riporta Milano Finanza, l’offerta di– che è assistita dall’ex presidente di Infront Italy, Marco Bogarelli, e dall’ex dirigente Sky, Matteo Mammì – dura 3 anni con un’opzione per altri 3 e parte da 1 miliardo e 50 milioni l’anno. Questa cifra salirebbe nel corso del contratto anche per effettocondivisione dei ricavi generati dalla distribuzione dei contenuti. L’permetterebbe anche di chiudere il contenzioso traSerie A con una transazione. Il ...

