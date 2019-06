Ventura su James | “Se arriverà sicuramente cambierà qualcosa tatticamente”

forzazzurri

(Di martedì 11 giugno 2019) Quest’oggi, ai microfoni di Radio Goal in onda su radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giampieroche si è espresso in merito alla questione: “nel 4-4-2 di Ancelotti? Sarebbe costretto a giocare in un ruolo che non gradisce e che non gli si addice. Severrà acquistato, è perché l’avrà caldamente voluto il mister ed a quel punto, è chiaro che il suo ruolo non sarà avulso dal gioco ma imperniato su di lui. Di conseguenzatatticamente. Stiamo parlando di un giocatore con un tasso tecnico notevole, capace di far spostare gli equilibri di una partita però deve essere messo in grado di poter fare la differenza. De Rossi–Insigne? E’ una delle grandi menzogne di cui alcune davvero paradossali.” Ti potrebbero interessare anche: Italia-Bosnia, streaming e tv: dove vedere le qualificazioni per Euro ...

ItaSportPress : Ventura: 'James Rodriguez al Napoli? Ancelotti costretto a cambiare modulo...' - - SiamoPartenopei : Ventura: 'De Rossi-Insigne? Grande falsità, racconterò tutto! Se a Napoli arriva James vuol dire...' - 100x100Napoli : #Ventura sicuro: 'Con #James cambierà il #Napoli' -