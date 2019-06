Vasco Rossi | fan immobilizzata al suo concerto di Cagliari

ilfogliettone

(Di martedì 11 giugno 2019)ospiterà una fan speciale in occasione della prima delle due date live all'Arena Fiera diil 18 giugno per il suo "Non Stop Live 2019". Ad assistere alci sarà Laura Floris, da trent'annia letto mentre combatte contro la sclerosi multipla. Secondo quanto pubblicato da l'Unione Sarda la sorella di Laura era andata ad acquistare i biglietti per la data ma il reparto disabili aveva già registrato il tutto esaurito. La "voce" di questa problematica è arrivata all'orecchio del Blasco in persona, che l'ha voluta in qualità di ospite d'onore. Così il suo staff si è messo in moto per realizzare questo sogno. La donna sarà trasportata aldall'ambulanza dalla Onlus Sam di Monserrato, assistita per tutta la durata dell'evento da anestesisti e infermieri dell'ospedale di Is Mirrionis.

