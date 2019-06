Uscita di Watch Dogs Legion ufficiale all’E3 2019 | nuovo trailer e primo gameplay

optimaitalia

(Di martedì 11 giugno 2019) Chefosse in sviluppo nelle laboriose fucine di Ubisoft non è di certo un segreto. Una manciata di giorni fa, il colosso francese ha infatti annunciato con unteaser il terzo capitolo della celebre saga tutta hacking e spionaggio. In occasione dell'edizionedell'Electronic Entertainment Expo, attualmente in corso in quel di Los Angeles, abbiamo però potuto scoprire assai di più su questo promettente titolo, che mette sul piatto una vera e propriae per gli hacker della DedSec. https://www.youtube.com/?v=ACcEQcVyC6g Con unesteso - visibile poco più in alto in questo stesso articolo -,ci porta tra le strade di una Londra post-Brexit ormai sull'orlo del collasso. Il progresso tecnologico ha infatti consentito lo sviluppo di un'intelligenza artificiale estremamente evoluta, con i robot a sostituire gli esseri ...

Inter : ?? | ???? ?? Se cercate suspense: oggi è uscita la nuova stagione di #BlackMirror su @NetflixIT ??Se cercate PIÙ su… - infoitscienza : E3 2019: Watch Dogs Legion ha una data di uscita, il gioco si mostra in un video gameplay e in un trailer - OptiMagazine : Uscita di #WatchDogsLegion ufficiale all'E3 2019: nuovo trailer e primo gameplay -