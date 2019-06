Uomini e Donne | tutti preoccupati per Gemma Galgani | non era mai successo prima

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia agli ottavi sia con gli Uomini che con le donne nella gare a squadre!!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.37 SPETTACOLO GALIAZZO!!!!! Triplo 10, impatta 4-4 con Worth vincendo 30-28 il quarto end. 11.32 In difficoltà anche Marco Galiazzo, sotto 2-4 con l’australiano Taylor Worth dopo il 24-28 della terza serie. 11.31 Si esaurisce la gara di David Pasqualucci, eliminato per 0-6 dallo statunitense Jack Williams. Fatale il 25-28 della terza volée. 11.25 PAREGGIA MARCO GALIAZZO!!! ...

Uomini e donne : Stefano Torrese smentisce il riavvicinamento con Pamela Barretta : A poco più di una settimana dalla conclusione di Uomini e donne, i protagonisti del dating show continuano a far parlare di sé, attirando l'attenzione del pubblico da casa. Tra di essi ci sono senza dubbio Stefano Torrese e Pamela Barretta che non hanno finito nel migliore dei modi il loro percorso televisivo. Dopo avere lasciato insieme il programma qualche mese fa, la coppia è tornata per parlare del loro amore, ma in studio è accaduto ...

Uomini e Donne - Stefano Torrese dimentica Pamela : “Sono ancora deluso” : Stefano Torrese è single e conferma la rottura con Pamela Barretta L’inizio della bella stagione non ha aiutato Stefano Torrese e Pamela Barretta a riconciliarsi. Dopo l’ultima lite avuta a Uomini e Donne, a causa dei messaggi che il cavaliere si è scambiato con Roberta Di Padua, la dama di Bari ha deciso di chiudere definitivamente con il compagno. La coppia non si è più mostrata insieme sui social e in queste ore è arrivata la ...

Uomini e Donne : Stefano ha voltato pagina con Pamela - non è fidanzato : Uomini e Donne, cosa succede tra Stefano Torrese e Pamela Barretta? Il cavaliere chiarisce e smentisce di essere fidanzato Erano usciti super innamorati e felici dallo studio di Uomini e Donne, ma la coppia formata da Stefano Torrese e Pamela Barretta non ha retto molto. Anche se si dicevano contenti della piega che aveva preso […] L'articolo Uomini e Donne: Stefano ha voltato pagina con Pamela, non è fidanzato proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : l'errore grammaticale nel tatuaggio fa sorridere il web : Sara Affi Fella ne ha combinata un'altra delle sue: dopo essere stata sulla bocca di tutti per mesi con le bugie che ha raccontato quando era tronista di Uomini e Donne, la napoletana è tornata al centro del gossip per un motivo molto più leggero. Ieri la ragazza ha condiviso con i suoi followers la foto del nuovo tatuaggio che ha deciso di fare sulla schiena: peccato che nella frase in inglese che si è fatta imprimere sulla spina dorsale ci ...

Bertolini : “Campi e stipendio siano uguali per Uomini e donne” : "Non so quando arriveremo a compensi uguali per uomini e donne, ma l'Italia non può permettersi differenze di genere". Milena Bertolini, ct della nazionale italiana di calcio femminile, su Radio1 ha detto la sua sulla parità fra i sessi anche per le regole di gioco: "Le donne hanno meno forza degli uomini, ma credo sia molto difficile ridurre la durata delle partite e la dimensione del campo. Va bene così". Bertolini ha declinato l'idea di ...

“Ha un altro dopo l’addio a Riccardo”. Uomini e Donne - Ida lascia tutti di stucco : Ida Platano e Riccardo Guarnieri del trono over. Non è stato un anno facile per Ida, che tra le fine del 2018 e gli inizi del 2019 ha dovuto per forza di cose dimenticare l’uomo di cui si era perdutamente innamorata e con il quale pensava di poter costruire una nuova famiglia. Poi il colpo di scena quando lui l’ha ricercata per vedere se era possibile riprendere un rapporto, ma anche in quella circostanza le cose non sono andate bene. “Ho ...

Temptation Island : fra le sei coppie anche Cristina e David di Uomini & Donne : Il falò e le inconfondibili note di "Love the way you lie" di Eminem e Rihanna: l'appuntamento con Temptation Island è sempre più atteso da coloro che non vedono l'ora di assistere al viaggio nei sentimenti dei suoi protagonisti.Per questa estate 2019 la data prevista per la messa in onda della prima puntata del docu-reality era stata fissata al 17 giugno. Eppure, sebbene le riprese in Sardegna siano già iniziate – con tanto di annuncio social ...

Uomini e Donne : Andrea Dal Corso fa un gesto inaspettato per Teresa : Andrea Dal Corso e Teresa sempre più innamorati dopo Uomini e Donne: il gesto di lui Per Teresa Langella la giornata di ieri è stata importantissima. Il motivo? La ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne ha infatti cantato per la prima volta live il suo nuovo singolo davanti ai suoi numerosi fan. E tra questi ultimi ce ne è stato uno davvero speciale per la giovane ragazza di origini napoletane. Chi era? Il suo fidanzato Andrea Dal ...

Uomini e donne : Sossio e Ursula in crisi? Lei gli scrive una lettera..’Ami la bambina che porto in grembo?’ : Li avevamo lasciati a Uomini e donne, quando hanno annunciato di aspettare un bambino (mostrando anche l’ecografia). Sossio e Ursula durante la puntata dichiararono che se il piccolo fosse stato maschio si sarebbe chiamato... L'articolo Uomini e donne: Sossio e Ursula in crisi? Lei gli scrive una lettera..’Ami la bambina che porto in grembo?’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Marijuana e fertilità - ecco cinque cose che devono sapere le donne e gli Uomini che fumano : Gli scienziati ci spiegano quali siano gli effetti del consumo di Marijuana sulla fertilità di uomini e donne che vogliono avere figli. La Marijuana è la sostanza psicoattiva che si ottiene dalla Cannabis e il principio attivo più famoso è il THC, o delta-9-tetraidrocannabinolo e proprio questo rende la Cannabis illegale.

Uomini e donne - Paolo Crivellin e Angela Caloisi vanno a convivere : ‘Entusiasti e spaventati’ : “Sarà la prima volta per entrambi. Ci sentiamo entusiasti e allo stesso tempo spaventati dalle responsabilità che verranno. Ma con amore ed empatia reciproca sono sicura che le cose andranno bene e che il nostro rapporto si farà ancora più intenso. Non vedo l’ora davvero”. Angela Caloisi anuncia la convivenza con Paolo Crivellin, il tronista che è riuscita a conquistare nel 2018 a Uomini e donne. A oltre un anno dalla scelta la ...

Uomini e Donne - Ursula e Sossio in crisi? L’ex dama chiarisce : Uomini e Donne, la coppia nata al Trono Over, Ursula e Sossio sono in crisi? Quella lettera che ha generato caos sui social e sul web Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono in crisi? La coppia nata al Trono Over di Uomini e Donne sta aspettando una bambina, Bianca, che nascerà ad ottobre. A scatenare […] L'articolo Uomini e Donne, Ursula e Sossio in crisi? L’ex dama chiarisce proviene da Gossip e Tv.

Gossip Uomini e donne - Ursula dubita dei sentimenti di Sossio : 'Ti stai allontanando' : Il Gossip di Uomini e donne è stato sorpreso dall'inattesa confessione di Ursula Bennardo in merito al suo rapporto con Sossio Aruta. Tutto sembrava andare per il meglio per la coppia nata nel parterre del Trono Over e che, dopo un periodo buio, si è ritrovata qualche mese fa, decidendo di uscire mano nella mano dal programma. Non solo: a coronare il loro amore è arrivata la gravidanza della dama, in attesa di una bambina (di cui è già stato ...