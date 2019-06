Università di Genova | Tree Motion Sensors per monitorare un cipresso secolare custodito

Veronica Grieco - laureanda in Matematica dell’Università di Genova - vince la finale nazionale di FameLab : Veronica Grieco, studentessa all’ultimo anno del corso di Laurea Magistrale in Matematica(curriculum “Matematica generale”) dell’Università di Genova, si è aggiudicata il primo posto alla finale nazionale di FameLab, competizione internazionale di comunicazione scientifica per giovani ricercatori e studenti universitari. FameLab è un talent della scienza in cui i partecipanti hanno a loro disposizione solo tre minuti per conquistare ...