Una nuova era per la nazionale italiana di calcio femminile

Palermo più sostenibile - Una nuova pista ciclabile di 3 - 8 km nell’asse “Villafranca-Praga” : A Palermo una nuova pista ciclabile. È stata approvata, venerdì 7 giugno scorso, una delibera di Giunta con la quale l’Amministrazione comunale prende atto della fattibilità del progetto, approvato in linea tecnico-economica e relativo alla realizzazione di una pista ciclabile in sede propria, a doppio senso, nell’asse “Villafranca-Praga” mediante l’utilizzazione di una porzione della carreggiata stradale esistente, tra ...

Dove sono gli alieni? C’è Una nuova ipotesi sul perché non li abbiamo mai incontrati : (Immagine: Getty Images) sono tra noi? Si nascondono in qualche galassia lontana? Ci sono già venuti a trovare e, delusi, sono andati via? Sull’esistenza degli alieni – in particolare di forme di vita extraterrestri intelligenti – letteratura, cinema, musica e scienza hanno detto praticamente tutto e il contrario di tutto. E al netto delle speculazioni più o meno immaginarie, suggestive o fondate, l’unica certezza è che, al momento, questi ...

Billions 4 saluta il pubblico con Una nuova guerra e un episodio epico : Quello andato in scena qualche ora fa negli Usa è stato l'ultimo episodio di Billions 4 ma, forse, il migliore mai visto nella serie e questo spiega il perché di un rinnovo per una quinta. Il prossimo capitolo potrebbe essere anche l'ultimo perché quello che è successo nel finale della quarta stagione ha sconvolto i nuovi, precari, equilibri che hanno legato insieme Chuck ed Axe in queste settimane, e lascia pensare ad uno scontro epico. Al ...

Microsoft rilascia Una nuova App Xbox per Windows 10 : Microsoft poche ore fa ha rilasciato una nuova applicazione BETA per Xbox One, rendendo per ora disponibile solo la scheda tecnica dell’app, probabilmente il download arriverà dopo la conferenza, scopriamo di cosa si tratta. nuova app Xbox Beta per Windows 10 L’applicazione permette di scoprire e scaricare nuovi giochi con il servizio Xbox Game Pass, chattare con gli amici tramite la console Xbox, dispositivi mobile e PC o ...

E3 2019 : Microsoft annuncia Una nuova versione del controller premium - Xbox Elite Wireless Controller Series 2 : La conferenza Microsoft sta continuando in queste ore e, oltre ad una serie di nuovi titoli annunciati, la società di Redmond ha annunciato anche un nuovo Controller dedicato a chi vuole la massima versatilità.Il nuovo Xbox Elite Wireless Controller Series 2 offre, come riportato dall'account ufficiale YouTube di Xbox, oltre 30 nuovi modi di giocare come un professionista: sarete in grado di regolare gli stick, preimpostare il vostro stile di ...

Cortesie per gli Ospiti - Bed and Breakfast - su Real Time uno spin-off con Una nuova giuria : spin-off in arrivo per Cortesie per gli Ospiti, che a fine 2019 debutterà su Real Time con una versione dedicata ai Bed & Breakfast. Ad anticipare la notizia il sito Davide Maggio che annuncia anche la giuria di questa nuova versione del programma.prosegui la letturaCortesie per gli Ospiti - Bed and Breakfast, su Real Time uno spin-off con una nuova giuria pubblicato su TVBlog.it 09 giugno 2019 12:04.

Il Segreto e Una Vita : dal 10 giugno cambio programmazione per la nuova soap Bitter Sweet : Cambiamenti in arrivo nel nuovo palinsesto estivo di Canale 5 a partire da lunedì 10 giugno, quando sono previste delle novità che riguarderanno soprattutto gli affezionati delle soap opera del primo pomeriggio Mediaset. Si parla di Una Vita e de Il Segreto, le due storiche soap spagnole che da anni ormai tengono compagnia ai tantissimi spettatori della rete ammiraglia Mediaset. Ebbene dal prossimo lunedì ci saranno dei cambiamenti riguardanti ...

Fear The Walking Dead 5 verso Una nuova minaccia : Alicia e Morgan mossi dai sensi di colpa? (Video) : La première di Fear The Walking Dead 5 non ha portato a casa i risultati sperati e, proprio come la serie madre, ha iniziato a calare negli ascolti, le cose miglioreranno a cominciare da domani quando la serie tornerà in onda negli Usa? I fan lo sperano mentre altri hanno già passato sotto esame il trailer e il primo sneak peek dell'episodio in cui il nostro gruppo continua le ricerche di Altea mentre una nuova minaccia incombe. Già nei ...

Arriva Una nuova web serie con Ludovica Bizzaglia e Luca Turco di Upas e Giulia De Lellis : Chi segue sui rispettivi profili social Giulia De Lellis, Ludovica Bizzaglia o Luca Turco, sarà sicuramente già a conoscenza del nuovo progetto prodotto da Witty TV. Si tratta di un'inedita web serie che avrà come protagonisti questi tre giovani artisti e che andrà in onda rigorosamente su internet. Giulia De Lellis su Instagram non ha potuto nascondere la sua felicità e una certa ansia per il suo debutto nelle vesti di attrice, dovendo ...

UFFICIALE – Di Lorenzo è il primo acquisto della SSC Napoli : “Sono felice - Una nuova avventura in un club prestigioso! Non vedo l’ora di iniziare!” : La Ssc Napoli ufficializza l’acquisto di Giovanni Di Lorenzo dall’Empoli. Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli fa l’nnuncio UFFICIALE del primo acquisto della sessione 2019 2020: Giovanni Di Lorenzo Questo il messaggio del Presidente azzurro attraverso il proprio profilo twitter: “Benvenuto a Napoli Giovanni!”. Ecco le prime dichiarazioni di Di Lorenzo in azzurro: “Sono felice di questa mia ...

Tetraplegico tornerà a muovere le mani grazie ad Una nuova tecnica : è la prima volta in Italia : Al Cto di Torino è stata utilizzata una tecnica rivoluzionaria che bypassa la lesione del midollo spinale ricollegando i...

Una nuova e inarrestabile piaga sociale! Imperia offre 3 stanze ai padri separati in difficoltà : La Liguria è maglia nera in Italia, dopo la Lombardia, per le separazioni. Il Comune di Imperia ha così deciso di mettere a disposizioni dei padri separati, in difficoltà economiche, tra stanze per la durate di sei mesi. L'iniziativa si fonda su un protocollo di intesa con l'associazione "Papà separati Liguria". Il servizio di accoglienza avverrà presso la "Casa del Papà", nella struttura dei padri Carmelitani, in località Castelvecchio e ...