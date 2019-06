Una ‘Barbie’ da… 40 000 euro | Barbara Bonansea affascina l’Italia

sportfair

(Di martedì 11 giugno 2019) Alla scoperta dell’eroina che ha permesso all’Italia di iniziare col botto i Mondiali femminili in Francia, dai primi calci al pallone fino alla Juventus Ha 28 anni, ma già da bambina aveva un solo pensiero in testa: giocare a pallone. Vederlo rotolare le dava emozione, un sentimento forte che nel corso degli anni non è mai cambiato. La prima volta fu all’allenamento del fratello, guardava lui e i suoi compagni giocare ore e ore, fino a quando l’allenatore la fissò dicendole: “invece di stare lì, perché non provi anche tu“. AFP/LaPresse Comincia così la storia di, eroina azzurra nel match d’esordio ai Mondiali di Francia contro l’Australia, stesa da una doppietta di quella ‘Barbie’ che, con le bambole, non ci ha mai giocato. Nessuna paura, ma solo tanta determinazione e voglia di emergere. Successi e ...

