Un paese che non pensa al debito è un paese irresponsabile Parla Rossi Confindustria

Sei in un paese Meraviglioso : stasera su Sky Arte - conducono Michelle Carpente con Dario Vergassola : Michelle Carpente e Dario Vergassola conducono la quinta edizione del programma dedicato ai viaggi spirituali in Italia.

Andate a quel paese! Lady Gaga si infuria con la folla che urla Bradley Cooper : Lady Gaga, impegnata con un concerto a Las Vegas, ha perso le staff con i fan. La folla infatti ha iniziato a urlarle dove fosse Cooper proprio prima che la star iniziasse a cantare "Shallow". La sua presunta love story con il collega di "A Star is born", Bradley Cooper, che proprio in questi giorni pare sia tornato single, dopo quattro anni di relazione con la super model Irina Shayk, la quale secondo i tabloid, sarebbe andata ...

Pd - nuovo scontro tra Renzi e Letta : "Andò a casa perché il paese era fermo". "Volti pagina" : La stoccata del senatore a 'La Repubblica delle Idee', poi la replica indispettita di Letta: "Gli do un consiglio: guardi...

Sei in un paese meraviglioso - Dario Vergassola a Blogo : "Ecco perché da ligure ho detto sì ad Autostrade dopo il crollo del ponte di Genova" (VIDEO) : Domani, lunedì 10 giugno 2019, parte su Sky Arte HD la quinta edizione di Sei in un Paese meraviglioso, il programma di Autostrade per l'Italia che ha l'obiettivo di far scoprire al pubblico le bellezze del patrimonio culturale italiano (in particolare, nelle nuove puntate saranno raccontati gli itinerari religiosi più affascinanti). Blogo, a margine della conferenza stampa di presentazione, tenutasi nei giorni scorsi a Roma, ha intervistato i ...

Giuseppe Conte è ottimista : Farò in modo di scongiurare una procedura che non fa bene al paese : Giuseppe Conte si è espresso sull'apertura della Commissione europea rispetto all'avvio di una procedura di infrazione a carico dell'Italia: il presidente del Consiglio si è detto ottimista e fiducioso e ha affermato che farà il massimo per scongiurare una procedura che ovviamente non fa bene al Paese.

Landini a Salvini : “Lo sa o no che pezzi interi del paese sono in mano alla mafia? E vuole sospendere codice appalti” : “Quella a cui stiamo assistendo in queste ore – dichiara il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, alla chiusura dei lavori dell’assemblea ‘Lavoro, democrazia, antifascismo’ organizzata dalla Camera del Lavoro di Genova – è la dimostrazione plastica della privatizzazione della democrazia”. Il riferimento è alla conferenza stampa indetta ieri dal presidente del Consiglio: “Ma vi pare sensato – ...

Riace - nel paese dell’accoglienza che ha scelto Salvini : “Ci scopriamo leghisti? Forse lo eravamo già. C’è malcontento” : Nel paese citato spesso come “modello dell’accoglienza”, il primo partito è quello di Salvini. Alle europee, infatti, la Lega ha raggiunto il 30,75% dei voti. Alle comunali, la lista civica di centrodestra “Riace rinasce” incassa il 41,89%. Il nuovo sindaco è Tonino Trifoli, un simpatizzante del ministro dell’Interno che, nella sua lista, ha candidato anche Claudio Falchi, il segretario locale della Lega. Sono 462 invece i voti ...

La Lega è primo partito anche a Brescello - il paese di Don Camillo e Peppone : anche il paese di Don Camillo e Peppone non ha saputo resistere al Carroccio: a Brescello la Lega è primo partito con il 43 per cento dei voti.Nella piazza e nelle stradine che hanno fatto da set ai film tratti dai libri di Giovannino Guareschi, rappresentazione dell’Italia del primo dopoguerra divisa tra democristiani e comunisti, ha fatto breccia il partito di Matteo Salvini: la percentuale è doppia rispetto al 21 per cento ...

Matteo Salvini - Bisignani e quel viaggio negli Usa del leghista : perché c'è in ballo il futuro del paese : Andrà cambiata la politica estera del nostro governo che ha isolato l'Italia. Da questa tesi parte il commento di oggi di Luigi Bisignani sul Tempo. Per l'editorialista il ministro degli Esteri e il premier sono due soggetti non all'altezza. Parla di "ingenuità" di Giuseppe Conte e addirittura di "

Nel 1992 - sono stata contagiata dal morbillo e la notizia ha fatto il giro del paese. Ecco perché - oggi - la mia storia conta ancora : sono stata una dei nove studenti contagiati dal morbillo durante una conferenza del Key Club a Castskllis, nel 1992. Avevo diciassette anni e facevo il liceo. Il contagio finì sul New York Times e su Newsday, quotidiano letto dalla mia famiglia. Conservai i ritagli di giornale e mio padre registrò i servizi alla TV. Il fatto che avessi preso il morbillo faceva notizia.La stampa non poteva menzionare il mio nome, ma poteva parlare ...

Sei in un paese meraviglioso - Michelle Carpente nuova conduttrice (Anteprima Blogo) : Sono in corso le registrazioni della nuova - la quinta - edizione di Sei in un paese meraviglioso, il programma promosso da Autostrade per l'Italia in onda su Sky Arte HD (canali 120 e 400). Alla conduzione, insieme al veterano Dario Vergassola, secondo quanto risulta a Blogo, ci sarà Michelle Carpente, giovane attrice lanciata da Federico Moccia nel 2007 (interpretava Diletta in Scusa ma ti chiamo amore), di recente conduttrice per il ...

Brexit - Theresa May in lacrime annuncia le dimissioni : “Ho avuto opportunità di servire il paese che amo” : “Mi dimetterò come leader del Partito conservatore il 7 giugno“. Lo ha annunciato in una dichiarazione da Downing street la premier Theresa May, anticipando che il processo per la scelta del suo successore inizierà la settimana successiva. “A breve lascerò il lavoro che è stato l’onore della mia vita. La seconda primo ministro donna ma sicuramente non l’ultima. Non lo faccio con alcuna cattiva volontà ma anzi con ...

