Ubisoft annuncia la data di inizio della BETA di Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft annuncia Watchdogs Legion : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato che Watch Dogs Legion, il nuovo titolo del celebre franchise di Watch Dogs, sarà disponibile in tutto il mondo dal 6 marzo 2020 per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Watch Dogs Legion sarà lanciato anche per la piattaforma di gioco di nuova generazione Stadia. In un prossimo futuro, ...

Ubisoft annuncia Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine : Durante la conferenza E3 2019, Ubisoft ha annunciato Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine, uno sparatutto tattico cooperativo a 3 giocatori ambientato alcuni anni nel futuro dell’universo di Rainbow Six. Rainbow Six Quarantine è sviluppato da un team completamente nuovo di Ubisoft Montreal, ispirato dai valori dell’acclamato brand di sparatutto tattici in cooperativa e dal gruppo di Operatori di Rainbow ...

Ubisoft annuncia Roller Champions e rilascia una DEMO : Durante la conferenza E3 2019, Ubisoft ha annunciato Roller Champions, un gioco sportivo di abilità a squadre, PvP e gratuito, ovvero la nuova e imperdibile esperienza online competitiva. Benvenuti nel 2029. Le arene di Roller Champions si ergono in tutto il mondo e i fan accorrono sugli spalti per ammirare i loro eroi moderni, i Roller Champion. Sfrecciano fino a 150 chilometri orari, si scagliano contro gli avversari con impatti ...

Ubisoft annuncia GODS & MONSTERS : Durante la conferenza di Ubisoft, è stato annunciato come ultimo titolo “GODS & MONSTERS“, sviluppato dai creatori di Assassin’s Creed Odyssey e previsto per il 25 Febbraio 2020 ma già disponibile in prenotazione nello shop Uplay. Prima di condividere con voi il Gameplay Trailer, vi riportiamo la descrizione ufficiale del gioco: Dai creatori di Assassin’s Creed Odyssey arriva un’avventura ...

Ubisoft annuncia il nuovo Splinter Cell all’E3 2019 : tutti i rumor prima della fiera : Il nuovo Splinter Cell sarà uno dei protagonisti della conferenza Ubisoft in occasione della prossima edizione dell'Electronic Entertainment Expo. O almeno questo dicono da tempo i tanti e bollenti rumor che continuano ad affollarsi in rete in vista dell'E3 2019 di Los Angeles. Sono tantissimi i videogiocatori che chiedono a gran voce il ritorno della celebre saga stealth alla porta del colosso francese del gaming, per poter così riabbracciare ...

Ubisoft annuncia la sua line-up per l'E3 2019 e promette "alcune sorprese" : Mentre ci avviciniamo all'E3 2019, sempre più publisher che partecipano alla convention di Los Angeles continuano a condividere quello che hanno in serbo per l'evento. Ora, è stata la volta di Ubisoft, che ha mostrato quello che i fan dovranno aspettarsi, riporta Dualshockers.In un nuovo video promozionale di Ubisoft è stato mostrato cosa dobbiamo aspettarci dal publisher. Il trailer menziona espressamente Ghost Recon Breakpoint, The Division 2, ...