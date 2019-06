Tweet razzisti | rimosso il presidente di commissione alla maturità a Pavia

Tweet razzisti e omofobi del commissario esterno alla maturità : il provveditore gli toglie l'incarico : Studenti e docenti hanno trovato su Twitter le frasi offensive scritte da Carlo Gallarati, insegnante in pensione e nominato come presidente di commissione per due quinte dell'istituto Copernico. Dopo che il preside ha informato l'Ufficio scolastico regionale arriva la decisione...