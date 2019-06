Tweet razzisti e omofobi del commissario esterno alla maturità | il provveditore gli

repubblica

(Di martedì 11 giugno 2019) Studenti e docenti hanno trovato su Twitter le frasi offensive scritte da Carlo Grati, insegnante in pensione e nominato come presidente di commissione per due quinte dell'istituto Copernico. Dopo che il preside ha informato l'Ufficio scolastico regionale arriva la decisione...

HuffPostItalia : 'Ho incontrato un negro'. Il commissario della maturità scrive tweet razzisti: gli studenti lo segnalano - LaStampa : “Spero abbiano travolto quel negro in bici”: a PAvia Tweet razzisti del commissario di maturità… - giusmo1 : Tweet razzisti e omofobi del commissario esterno alla maturità: polemiche a Pavia -