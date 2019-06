Tuttosport | il nuovo allenatore della Juventus sarà annunciato fra mercoledì e giovedì

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Settimana importante per la, che dovrebbe annunciare iltecnico bianconero. Nonostante questo, la dirigenza prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei giocatori ideali per rilanciare le ambizioni bianconere in Serie A ed in Champions League.necessario però tener conto del bilancio, che dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro, questo potrebbe significare delle cessioni pesanti. Gli arrivi saranno inevitabilmente decisi insieme altecnico bianconero, che come scritto dal noto giornale sportivo torinese '', a breve, probabilmente fra12 giugno e13 giugno. Non dovrebbero esserci clamorose novità, ovvero dovrebbe essere confermato l'arrivo di Maurizio Sarri, che si è praticamente liberato dal Chelsea ed è pronto a sedere su una nuova panchina. Alcuni giornali sostengono ancora la ...

