Turismo spaziale | la Nasa è pronta Benvenuti al primo hotel in orbita

(Di martedì 11 giugno 2019) Non è nemmeno troppo caro: 31mila euro a notte. Ci sono alberghi a cinque stelle plus che costano di più. Il prezzo comprende alloggio (10.100 euro al giorno), supporto logistico, ovvero cibo, aria, acqua, assistenza medica, uso della toilette, gestione rifiuti e scarti (20mila euro al giorno). L’energia si paga a parte, però costa “solo” 37 euro al kilowattora.all’Iss. Lo trovate sopra la vostra testa, più o meno a 400 km di altezza. In. Nello spazio. A differenza degli alberghi terrestri non sta fermo, ma si muove alla velocità di 7,66 km al secondo, 27.576 chilometri all’ora. Non male per un oggetto lungo 108,5 metri e lungo 72,8. Più o meno le dimensioni di un campo di calcio. Ci sono volute 40 missioni spaziali per assemblarlo. Un progetto iniziato nel 1988. Operativo dal 2011. Arrivarci costicchia. A Dennis Tito, fra i primi ricchi privati a esserci andato, ...

