Treviso | schianto mortale dopo lite amorosa | tentato omicidio-suicidio?

Treviso - drammatico schianto frontale in strada : un morto e 4 feriti - anche due bimbi : La tragedia nel pomeriggio di sabato a Volpago del Montello. La vittima è una donna di 71 anni che viaggiava insieme alla figlia di 32 anni rimasta gravemente ferita. In ospedale anche gli occupanti dell'altra vettura, una donna e due bambini di appena 5 e 7 anni le cui ferite però non sarebbero gravi.Continua a leggere