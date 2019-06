Trento Una carta dei diritti del caregiver | per prendersi cura di chi si prende cura

Campionati Europei Ciclismo 2020 – Percorsi ‘morbidi’ a Trento : il perchè di una scelta strategica : Dal 9 al 13 settembre 2020 Trento ospiterà i Campionati Europei di Ciclismo: scelta particolare fatta su Percorsi più ‘morbidi’ per favorire i ciclisti più in difficoltà fra Olimpiadi e Mondiali Dal 9 al 13 settembre 2020, il Ciclismo di livello tornerà a percorrere le strate italiane, non solo in occasione del Giro d’Italia. Trento infatti ospiterà i Campionati Europei di Ciclismo, con una particolare scelta strategica. ...

Basket : Maurizio Buscaglia lascia la panchina di Trento dopo nove stagioni e una finale scudetto : 544 partite, 13 stagioni di cui 9 consecutive, tre promozioni: tale è il curriculum di Maurizio Buscaglia con l’Aquila Basket Trento. Tutti questi numeri saranno destinati a rimanere tali, almeno nel prossimo futuro, perché le strade dell’allenatore di Bari e della società si sono ufficialmente separate. Buscaglia, dal 2003 al 2007 e poi dal 2010 fino alla recente gara-5 dei quarti di finale contro Venezia, è stato autentico ...

LIVE Trento-Venezia basket - Gara-4 Play-off 2019 in DIRETTA : i dolomitici vogliono la bella - i lagunari per chiudere la serie : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Trento-Venezia, Gara-4 dei quarti di finale dei playoff di serie A. Il fattore campo, finora, ha dominato nella serie: Venezia cerca dunque il primo colpo esterno per chiudere i conti ed evitare di trovarsi a giocare un’ultima sfida decisiva con tantissima pressione addosso e con l’incubo di subire una clamorosa rimonta. Dal canto suo Trento è con le spalle al muro, ma vuole ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona fatica ma supera una combattiva Trieste - Venezia vince in rimonta su Trento : Fattore campo rispettato nelle due sfide odierne dei quarti di finale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket. Cremona e Venezia cominciano entrambe con il piede giusto nelle Serie rispettivamente contro Trieste e contro Trento conquistando il successo al termine di due incontri equilibrati ed avvincenti, caratteristica ricorrente in queste prime partite andate in scena nel fine settimana. Sfida equilibrata e appassionante quella tra ...

Trento. Malga Brigolina : il tiglio diventa una scultura : All’ingresso della Malga Brigolina, fino all’anno scorso, faceva bella mostra un imponente tiglio di quasi venti metri che in seguito

Basket - 30a giornata : tutto in una notte. Si decide la zona playoff. Fari puntati su Sassari-Cantù e Brindisi-Trento : tutto in una notte. Ultima giornata della stagione regolare per la Serie A di Basket e saranno 40 minuti decisivi per la lotta playoff. Cinque squadre per gli ultimi tre posti e sarà davvero una grande battaglia. I campi di riferimento sono quello di Sassari e Brindisi, due formazioni che si contendono il quarto posto (pugliesi sopra di due punti, ma sardi avanti nello scontro diretto). Non sono, però, la Dinamo e l’Happy Casa ad essere ...

Tre registe protagoniste al Trento Film Festival con le pastore - una scomoda storia d'Italia e terre coltivate nel deserto : Storie di ordinaria realtà . Storie di questo mondo, al Trento Film Festival con registe italiane. Il Film in concorso " In questo mondo ", della regista, architetto paesaggista Anna Kauber , mette in primo piano le pastore che lavorano dal nord al sud d'Italia. E sono tante. Il sommerso prende luce ed anima con ironia femminile ,...

Trento - evasione fiscale - sequestrata la villa del titolare di una palestra cittadina : Trento. Una nota realtà associazionistica situata nel centro di Trento, che offre servizi di piscina, palestra e altre attività sportive, si era "camuffata da associazione sportiva dilettantistica, ...

Volley - Oreste Cavuto : il giovane schiacciatore - protagonista in Trento-Civitanova. Una carta per l’Italia del futuro? : Oreste Cavuto è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria di Trento contro Civitanova nella gara-3 della semifinale scudetto di Volley maschile. I dolomitici, dopo aver perso le prime due partite, si sono trovati sotto per 1-2 nel match di Pasquetta ed erano a un passo dall’eliminazione ma i ragazzi di Angelo Lorenzetti sono riusciti nell’impresa di rimontare la Lube e di riaprire la serie guadagnandosi il diritto di giocare ...