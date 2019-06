Traffico Roma del 11-06-2019 ore 18 | 30

romadailynews

(Di martedì 11 giugno 2019) NOTIZIARIOMARTEDÌ 11 GIUGNOORE 18:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. MOLTO INTENSO ILSUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LAL’AQUILA, IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A TRATTI DAL BIVIO PER LAFIUMICINO SINO ALL’USCITANINA. NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’ NE SEGNALIAMO UNO SU VIA DEL FORO ITALICO CODE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E LA VIA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI. UN ALTRO INCIDENTE SU VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO PROVOCA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. RISOLTO INVECE L’ INCIDENTE SULLA FLAMINIA AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI GROTTAROSSA . CI SONO ANCORA CODE DA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, RIPERCUSSIONI E CODE IN VIALE ...

_Carabinieri_ : Operazione antimafia dei #Carabinieri #ROS, coordinati dalla DDA di Roma. Disarticolato clan “Fragalà”: nell’area m… - ItalianAirForce : #Scramble nel pomeriggio per un #Eurofighter del #36Stormo decollato dal #51Stormo per intercettare un velivolo civ… - giornalettismo : A #Roma accade anche che il traffico si blocchi perché un toro e una mucca si accoppiano in strada. Accade a… -