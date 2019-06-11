Traffico Roma del 11-06-2019 ore 10 | 00

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Traffico Roma del 11-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE DAL GRA SINO A VIA DEI DUE PONTI, MENTRE, SULLA VIA SALARIA CODE PER LAVORI DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO, E DALLA TANG.EST ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL GRA. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ...
Traffico Roma del 11-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE DAL GRA SINO A VIA DEI DUE PONTI, MENTRE, SULLA VIA SALARIA CODE PER LAVORI DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO CODE LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST, ...
Traffico Roma del 11-06-2019 ore 08 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE DAL GRA SINO A VIA DEI DUE PONTI, MENTRE, SULLA VIA SALARIA CODE PER LAVORI DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO CODE LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST, ...
Traffico Roma del 11-06-2019 ore 08 : 00 : NOTIZIARIO Roma martedì 11 giugno 2019 ORE 7:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI vie consolari IN ENTRATA IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD code sulLE VIE cassia e FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, mentre sulla SALARIA incolonnamenti per Traffico e lavori in corso DAlla motorizzazione civile ALL’AEROPORTO DELL’URBE. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ...
Traffico Roma del 11-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma martedì 11 giugno 2019 ORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL GRA A VIA DI ...
Traffico Roma del 10-06-2019 ore 20 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 19:50 MAVE DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE IN VIA PORTUENSE ALTEZZA LARGO VOLONTARI DEL SANGUE RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA LAURENTINA ALTEZZA VIALE DELL’ESERCITO CODE PER Traffico SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA TOR DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA RESIDUE CODE ...
Traffico Roma del 10-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 19:20 MAVE DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA NOMENTANA CODE PER INCIDENTE DIREZIONE MENTANA TRA IL RACCORDO ANULARE E COLLEVERDE INCIDENTE ANCHE IN VIA PORTUENSE ALTEZZA LARGO VOLONTARI DEL SANGUE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE VIALE DEI COLLI PORTUENSI PER LO STESSO MOTIVO, UN INCIDENTE SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN ...
Traffico Roma del 10-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 18:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA. NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’ NE ...
Traffico Roma del 10-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 18:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA. NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’ NE ...
Traffico Roma del 10-06-2019 ore 18 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 17:50 MAVE DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INVARIATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE , E IN CARREGGIATA INTERNA SI STANNO FORMANDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E LA RUSTICA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE A TRATTI TRALA Roma FIUMICINO E L’APPIA SULLA VIA AURELIA SI PROCEDE INCOLONNATI A ...
Traffico Roma del 10-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 17:20 MAVE DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE , E IN CARREGGIATA INTERNA SI STANNO FORMANDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E LA RUSTICA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE A TRATTI TRALA Roma FIUMICINO E L’APPIA SULLA VIA AURELIA SI PROCEDE INCOLONNATI A SEGUITO ...
Traffico Roma del 10-06-2019 ore 17 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 16:50 MAVE DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO CON CODE TRA NOMENTANA E LA RUSTICA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTRENA SI RALLENTA CON CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E APPIA RALLENTAMENTI A TRATTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI TORRE MAURA NELE DUE ...
Traffico Roma del 10-06-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico ORA SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. NON SI EVIDENZIANO GROSSI DISAGI IN CITTA’. SOLO DEI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO SANTARELLI DA OGGI FINO A VENERDI 14 GIUGNO. IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 21 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, LA ...
Traffico Roma del 10-06-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico ORA SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. NON SI EVIDENZIANO GROSSI DISAGI IN CITTA’. SOLO DEI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO SANTARELLI DA OGGI FINO A VENERDI 14 GIUGNO. IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 21 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, LA ...
Traffico Roma del 10-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico ORA SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. NON SI EVIDENZIANO GROSSI DISAGI IN CITTA’. SOLO DEI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO SANTARELLI DA OGGI FINO A VENERDI 14 GIUGNO. IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 21 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, LA ...