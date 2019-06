Torta croccante al gelato

cosacucino.myblog

(Di martedì 11 giugno 2019)alIngredienti 225 g di biscotti cookies (frollini con gocce di cioccolato, in vendita nei supermercati) 100 g di burro 100 g tra nocciole e mandorle pralinate 500 g dial torroncino 50 g di zucchero 100 g di cioccolato fondente Preparazione 1) Togliete il burro dal frigorifero un quarto d’ora prima di incominciare la preparazione del dolce. Appena si è ammorbidito tagliatelo a pezzetti e mettetelo nel frullatore; aggiungete i biscotti e la frutta pralinata, poi frullate fino a ottenere un mix di briciole non troppo fini ma omogenee. 2) Prendete uno stampo da crostata a bordi bassi ondulati di 26-28 cm di diametro con fondo amovibile, versatevi il composto e stendetelo uniformemente; copritelo con pellicola, mettetelo in frigorifero e lasciatelo rapprendere per almeno un’ora. 3) Trascorso questo tempo togliete lo ...

