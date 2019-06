Tiro con l’arco | Mondiali 2019 | Nespoli | Galiazzo | Andreoli e Landi avanzano ai

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia agli ottavi nelle gare a squadre. Galiazzo - Landi ed Andreoli raggiungono Nespoli ai sedicesimi nell’individuale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.46 Due azzurre qualificate ai sedicesimi, con Tatiana Andreoli che se la vedrà con la francese Adiceom e Vanessa Landi che affronterà la moldava Mirca. 13.45 Al maschile Galiazzo sfiderà il fuoriclasse coreano Lee Woo Seok, mentre l’avversario di Mauro Nespoli verrà deciso allo shott-off. 13.43 Ce la fa anche Marco Galiazzo!! 6-4 al colombiano Pila e qualificazione al terzo turno ...

LIVE Tiro con l'arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia agli ottavi nelle gare a squadre. Galiazzo - Landi ed Andreoli avanti nell'individuale - tra poco il secondo turno 12.50 Tatiana Andreoli affronterà, sempre alle ore 13.15, la bielorussa Hanna Marusava. 12.49 Vanessa Landi affronterà alle ore 13.15 la svedese Elin Kattstrom. 12.46 Le azzurre non conoscono ancora le prossime avversarie, in quanto entrambi i match sono alla freccia di spareggio. 12.43 Lucilla Boari esce sconfitta per 3-7 con l'estone Triinu Lilienthal (27-28) 12.40 Vanessa Landi si ...

VIDEO Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : esplode la cocca di Mauro Nespoli! L’Italia rischia l’eliminazione poi batte la Malesia : Brividi per l’Italia ai Mondiali 2019 di Tiro con l’arco che si stanno disputando a ‘s-Hertogenbosch. L’Italia ha affrontato la Malesia nei sedicesimi di finale del torneo a squadre, gli azzurri stavano dominando la terza volèe ed erano a un passo dal portarsi sul 4-2 quando all’improvviso è esplosa la cocca di Mauro Nespoli. Era l’ultima freccia di quel turno, l‘Italia ha perso a causa di quel problema ...

LIVE Tiro con l'arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia agli ottavi nelle gare a squadre. Galiazzo avanti nell'individuale - tra poco le donne 11.52 L'avversario di Mauro Nespoli ai sedicesimi invece uscirà dalla sfida tra il nipponico Hiroki Muto ed il turco Samet Ak, che andrà in sena sempre alle 13.15. 11.49 Il prossimo avversario di Marco Galiazzo sarà il colombiano Andres Pila! Alle 13.15 la sfida che mette in palio il pass per affrontare ai sedicesimi il sudcoreano Lee Woo Seok, vincitore delle qualifiche. 11.46 Delle 48 ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : l’Italia soffre ma vince allo shoot-off e va agli ottavi! Sfida con la Cina decisiva per il pass olimpico : L’Italia è agli ottavi di finale ed è ad un solo incontro dal pass olimpico per Tokyo 2020. Questo è il verdetto emesso dal primo turno della gara a squadre maschile dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco in cui gli azzurri hanno sconfitto allo shoot-off la Malesia al termine di una Sfida tesissima e al cardiopalma fino all’ultima freccia. Il terzetto italiano formato dai campioni iridati in carica Mauro Nespoli, ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : le azzurre annichiliscono la Mongolia e volano agli ottavi! Pass olimpico in palio con la Gran Bretagna : Comincia nel migliore dei modi il percorso delle azzurre nel tabellone della gara a squadre dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco a ‘s-Hertogenbosch, in Olanda. Il terzetto italiano composto da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Vanessa Landi ha sconfitto nettamente la Mongolia di Enkhtuya Altangerel, Urantungalag Bishindee e Uyanga Ganbold ed ha così strappato la qualificazione per gli ottavi di finale, in cui affronterà ...

LIVE Tiro con l'arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia agli ottavi sia con gli uomini che con le donne nella gare a squadre!!!! 11.37 SPETTACOLO GALIAZZO!!!!! Triplo 10, impatta 4-4 con Worth vincendo 30-28 il quarto end. 11.32 In difficoltà anche Marco Galiazzo, sotto 2-4 con l'australiano Taylor Worth dopo il 24-28 della terza serie. 11.31 Si esaurisce la gara di David Pasqualucci, eliminato per 0-6 dallo statunitense Jack Williams. Fatale il 25-28 della terza volée. 11.25 PAREGGIA MARCO GALIAZZO!!! ...

Tiro con l’arco – Mondiali di Qualificazione Olimpica : oggi primo passo per Tokyo : Nespoli 6° e mixed team 4° dopo la prima giornata: oggi primo turno di eliminatorie a squadre per il pass Olimpico Conclusa la prima giornata dei Mondiali di ‘s-Hertogenbosch, in Olanda. Nespoli sesto e il mixed team quarto, sono questi i migliori risultati dell’Italia nell’arco olimpico. oggi esordio dei compound e il primo turno a squadre in vista di Tokyo 2020 Dean Alberga/ DUTCHTARGET Conclusa a ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di martedì 11 giugno. Tutti gli azzurri in gara : I Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco proseguono quest’oggi, martedì 11 giugno, con una seconda giornata di gare dedicata ai primi turni a eliminazione diretta dell’arco olimpico e alle qualificazioni del compound. Si comincia a fare sul serio a ‘s-Hertogenbosch (Olanda) con il primo turno delle gare a squadre maschili e femminili, in cui i terzetti azzurri sono chiamati a vincere per accedere agli ottavi di ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : i risultati del primo turno del mixed team - l’Italia affronterà la Malesia agli ottavi : La prima giornata di gare dei Mondiali di Tiro con l’arco a ’s-Hertogenbosch (Olanda) si è chiusa con gli incontri del primo turno del mixed team dell’arco olimpico. l’Italia non ha partecipato a questo primo round, visto il pass diretto ottenuto grazie al quarto posto nelle qualificazioni. La coppia azzurra formata da Vanessa Landi e Mauro Nespoli affronterà agli ottavi i malesi Nur Aliya Ghapar e Khairul Anuar Mohamad, che hanno sconfitto con ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Italia quarta in qualificazione nel Team Mixed - strada in salita per le azzurre verso Tokyo : Si è aperto ufficialmente anche per le donne il Campionato del Mondo 2019 di Tiro con l’arco a ‘s-Hertogenbosch (Olanda) con lo svolgimento delle qualificazioni dell’arco olimpico femminile valevole sia per la gara individuale che per quella a squadre. La selezione Italiana è riuscita ad ottenere la qualificazione per tutti i tabelloni principali di ricurvo, anche se la strada verso il pass olimpico per Tokyo 2020 si è ...

Tiro con l’arco - ai Mondiali l’Italia conquista 7 pass per le Paralimpiadi di Tokyo 2020 : I Mondiali di arco paralimpico, che si sono disputati a ’s-Hertogenbosch, in Olanda, dal 3 al 9 giugno, hanno assegnato 80 dei 140 posti per le prossime Paralimpiadi di Tokyo 2020. La rassegna iridata è stata la prima competizione qualificante alle Paralimpiadi ed ha segnato inoltre il via del periodo di qualificazione, che assegnerà gli altri 60 posti a disposizione. I rimanenti infatti saranno assegnati nei prossimi dodici mesi, mentre il ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Mauro Nespoli convince ed è 6° in qualificazione - Italia solo 12^ nella gara a squadre : Sono cominciati questa mattina i Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco a ‘s-Hertogenbosch (Olanda) con le qualificazioni dell’arco olimpico maschile. Le 72 frecce di ranking round non sono state esaltanti per l’Italia specialmente in ottica gara a squadre e di conseguenza qualificazione olimpica a Tokyo 2020. A livello individuale c’è invece da evidenziare l’ottima prestazione di Mauro Nespoli, sesto ...