Tiro con l’arco | Mondiali 2019 | l’Italia soffre ma vince allo shoot-off e va agli ottavi!

(Di martedì 11 giugno 2019) L’Italia èottavi di finale ed è ad un solo incontro dal pass olimpico per Tokyo 2020. Questo è il verdetto emesso dal primo turno della gara a squadre maschile dei Campionati del Mondodicon l’arco in cui gli azzurri hanno sconfitto-off la Malesia al termine di una sfida tesissima e al cardiopalma fino all’ultima freccia. Il terzetto italiano formato dai campioni iridati in carica Mauro Nespoli, Marco Galiazzo e David Pasqualucci si è così qualificato per gli ottavi, in cui incontrerà la temibile squadra cinese (n.5 del seeding) trionfatrice nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Antalya proprio a nostro discapito. Partenza lanciata dell’Italia che si porta subito in vantaggio 2-0 dominando il primo parziale con lo score di 58-52, per poi subire il rientro dei malesi Khairul Mohamad, Muhammad Nor Hasrin e Muhammad Zolkepeli ...

