Terrore sul bus nel Milanese | trovato un video dell' autista | Combattiamo per

tgcom24.mediaset

(Di martedì 11 giugno 2019) Il 20 marzo ha tenuto in ostaggio 50 bambini, due insegnanti e una bia: voleva fare una strage sulla pista'aeroporto di Linate. Il filmato non è pubblicabile per "rischio emulazione". Nel Cdm di oggi il "premio" ai due studenti

LaStampa : L’autista che il 20 marzo ha tenuto in ostaggio 50 bambini e poi ha dato fuoco al mezzo ora rischia l’ergastolo. - MediasetTgcom24 : Terrore sul bus a Milano, trovato video Sy: 'Combattiamo per Africa' #sandonatomilanese - infoitinterno : Milano, terrore sul bus. Trovato un video proclama dell'autista: «Combattiamo per l'Africa» -