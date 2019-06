Tennis | ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2019 | Jannik Sinner esce al primo turno | Nicolas Jarry

Tennis : Fabio Fognini da record. Il più anziano giocatore entrato nella top-10 ATP : Un inizio di settimana da ricordare quello di Fabio Fognini: il ligure è entrato ufficialmente nella top-10 del ranking ATP grazie ai punti conquistati al Roland Garros. Può gioire tutta l’Italia intera per un giocatore da record: il 32enne nativo di Sanremo è infatti il più anziano mai riuscito nell’impresa. 32 anni e 17 giorni, alle sue spalle, molto distaccato, Melzer, a 29 anni e 254 giorni. Andiamo a scoprire l’intera ...

Tennis - ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2019 : Salvatore Caruso eliminato al primo turno dal cileno Cristian Garin in due set : Dopo aver passato le qualificazioni, Salvatore Caruso conclude subito la propria esperienza nel tabellone principale del torneo ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. Il siciliano è stato superato con il punteggio di 6-1 6-4 dal cileno Cristian Garin, testa di serie numero 7, in poco più di un’ora di gioco. Nel primo set il dominio di Garin è netto, con tre soli punti persi al servizio e due break nel secondo e nel sesto game. Caruso, ...

Tennis : Roland Garros classifiche - Fognini numero 10 Atp : Tennis, la classifica pubblicata oggi dall'Atp al termine del Roland Garros segna un momento da ricordare per il Tennis italiano, dopo quasi 41 anni

Tennis - Ranking ATP (10 giugno 2019) : Fabio Fognini entra ufficialmente in Top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta : Adesso è ufficiale, Fabio Fognini è nella Top-10 del Ranking ATP. Il Tennista di Arma di Taggia è diventato il terzo azzurro nell’era Open ad entrare tra i primi dieci della classifica mondiale. Un risultato sicuramente eccezionale per Fognini, che tornerà a giocare a Wimbledon per recuperare dai problemi muscolari avuti nell’ultimo mese sulla terra rossa. In testa alla classifica mondiale c’è sempre Novak Djokovic (12715 ...

Tennis - ATP ‘s-Hertogenbosch 2019 : Andrea Arnaboldi si ferma all’ultimo turno delle qualificazioni : Niente da fare: Andrea Arnaboldi non riesce a conquistare il main draw del torneo ATP di ‘s-Hertogenbosch. L’azzurro sull’erba olandese si ferma nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni, sconfitto dal numero 6, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che si impone con lo score di 7-6 (5) 7-5 dopo un’ora e trentacinque minuti di gioco. Nel primo set la partita si divide in tre parti: i primi quattro giochi ...

Tennis - ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2019 : Jannik Sinner supera Thomas Fabbiano nell’ultimo turno delle qualificazioni : Nel suo secondo match sull’erba in carriera Jannik Sinner ha battuto Thomas Fabbiano col punteggio di 6-4 6-2 nel derby italiano dell’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di ’s-Hertogenbosch approdando così al tabellone principale. Un’ora e 19 minuti la durata del match con il 17enne altoatesino che dimostra attitudini da erbivoro su una superficie a lui completamente nuova. Fabbiano era testa di serie numero 2 del qualifying draw, ...

Tennis - ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2019 : Jannik Sinner vince il suo primo match su erba nelle qualificazioni - superato Lukas Lacko : Jannik Sinner supera il primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch, torneo olandese che, assieme a quello di Stoccarda, segna l’inizio della breve (ma intensa) stagione su erba. Vittima dell’altoatesino è lo slovacco Lukas Lacko, attuale numero 153 del mondo, ma con un passato tra i primi 50 e con due terzi turni a Wimbledon e la finale di Eastbourne all’attivo sui prati. Il punteggio è di ...

Tennis - Ranking Atp in tempo reale : Fabio Fognini n.10 della classifica mondiale! : A causa della sconfitta patita oggi al Roland Garros, Stan Wawrinka non può più scavalcare Fabio Fognini nella classifica ATP, e così, dato che i sei Tennisti ancora in corsa nello Slam parigino sono già tutti davanti al nostro portacolori, il ligure è certo di essere da lunedì il nuovo numero dieci del mondo. Di seguito la classifica aggiornata in tempo reale del Ranking ATP: classifica ATP in tempo reale (Top 20) 1 Novak Djokovic SRB 12355 2 ...

Storico Fognini - riporta un Tennista italiano nella top ten Atp dopo 40 anni : Fabio Fognini dovrà quantomeno offrire una cena a Roger Federer. Grazie alla vittoria dello svizzero nel derby contro Wawrinka nei quarti di finale del Roland Garros, il tennista italiano lunedì entrerà nella top ten del ranking Atp, diventando il 10° al mondo. Battute a parte, un risultato ampiamente meritato dal classe 1987 ligure che permette al tennis italiano di vantare un proprio portacolori nei primi 10 giocatori della classifica dopo 40 ...

Roland Garros – L’ATP fa ringiovanire i campioni del Tennis : Djokovic - Federer e colleghi tornano bimbi col filtro di Snapchat [FOTO] : tennisti ringiovaniti: da Djokovic a Federer, l’ATP fa tornare bambini i campioni col nuovo filtro baby di Snapchat E’ iniziata da qualche giorno ormai l’edizione 2019 del Roland Garros: i tennisti sono scesi tutti in campo per il primo turno dello Slam francese, in corso sui campi in terra rossa di Parigi. Tra una vittoria ed uno scambio da urlo, non mancano i momenti divertenti: se Djokovic alla vigilia ...

Tennis - Ranking ATP (27 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini n.12 del mondo : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il giocatore nativo di Belgrado, nel giorno del suo esordio al Roland Garros 2019, è in vetta alla graduatoria (12355 punti) a precedere il trionfatore del torneo di Roma Rafael Nadal (7945 punti), altro grande favorito per il successo a Parigi. In terza posizione l’elvetico Roger Federer (5950 punti), tornato a calcare la terra rossa francese ieri, sconfiggendo il ...

Tennis - ATP Ginevra 2019 : Alexander Zverev esce vincitore da un’aspra battaglia con Nicolas Jarry : Va al tedesco Alexander Zverev, numero uno del seeding, il torneo ATP 250 di Ginevra: sulla terra battuta elvetica il teutonico sconfigge al termine di una maratona, resa ancor più epica dalle due interruzioni per pioggia, il cileno Nicolas Jarry, che si arrende dopo due ore e 37 minuti con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (8). Nel primo set parte a tutta il Tennista tedesco, che in un amen si invola sul 3-0 non pesante, spreca in tutto otto palle ...

Tennis - ATP Lione 2019 : Benoit Paire trionfa in terra francese - sconfitto in finale Felix Auger-Alissime : Terzo titolo in carriera per Benoit Paire. Il 30enne di Avignone ha trionfato nel torneo ATP di Lione, mettendo in bacheca un altro titolo dopo quelli di Bastaad (2015) e di Marrakech (2019). Il francese ha sconfitto in finale il canadese Felix Auger-Aliassime in due set con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e ventuno minuti di gioco. Per il 18enne nordamericano resta il tabù finale, visto che aveva perso sempre in questa stagione a Rio ...

Tennis - ATP Ginevra 2019 : Alexander Zverev a fatica piega Delbonis e vola in finale. Il tedesco affronterà Jarry : Saranno il tedesco Alexander Zverev e il cileno Nicolas Jarry ad affrontarsi nella finale dell’ATP di Ginevra (Svizzera). La testa di serie n.1 del torneo di Tennis elvetico ha confermato i favori del pronostico imponendosi con il punteggio di 7-5 6-7 (6) 6-3 contro l’argentino Federico Delbonis (n.84 del mondo), sorpresa di questa settimana rossocrociata. Il teutonico ha dovuto però faticare per prevalere nei confronti del ...