Taranto | esplode camion | morto un vigile del fuoco impegnato in servizio

(Di martedì 11 giugno 2019) Pina Francone La tragedia in Puglia, dove a perdere la vita è stata un pompiere di 54 anni,a spegnere l'incendio Èin, lottando contro le fiamme. Undelha perso la vita nella notte tra lunedì e martedì durante un intervento nei pressi di una masseria nelle campagne in provincia di, tra San Giorgio Jonico e Pulsano. Il pompiere, un 54enne di Fragagnano, è rimasto ucciso dall'esplosione di un: l'uomo è stato travolto fatalmente da portellone del mezzo, proprio quando il veicolo è esploso, andando in pezzi. Le fiamme sono divampate all'interno di un maneggio sulla strada provinciale e sul fatto sono in corso ulteriori accertamenti; stando ad una primissima ricostruzione, ildelstava spegnendo l'incendio che aveva avvolto un furgone per il trasporto degli animali. L'uomo è stato subito soccorso e condotto ...

