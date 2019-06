Suzuki regala la patente A1 ai giovani piloti che scelgono GSX-R125 o GSX-S125

Motori – Suzuki regala la patente A1 ai giovani clienti del marchio [GALLERY] : Suzuki crea la campagna promozionale “Young Riders” pensata per i sedicenni e per chi desidera ottenere gratis la patente A1 Terminata la stagione scolastica un’intera generazione di giovani è pronta a vivere spensieratamente l’estate e a coltivare hobby e passioni nel tempo reso finalmente libero dallo studio. Per molti arriva così anche il momento di realizzare il sogno di saltare in sella a una moto nuova di zecca, premio ...