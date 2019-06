Suv compatte - Volkswagen T-Roc vs Fiat 500X vs Jeep Renegade

quattroruote

(Di martedì 11 giugno 2019) Le Suvsono le auto del momento e basta guardarsi intorno per capirlo. Volendo essere più scientifici, si può dare unocchiata anche ai numeri di vendita per scoprire che alcuni di questi battono persino le utilitarie.T-Roc,, per esempio, occupano stabilmente un posto nella top ten assoluta del mercato. E non sono tra le più economiche. I prezzi partono da circa 23.000 euro per lamericana e per la tedesca; meno cara litaliana (da circa 20.000 euro), che però impiega poco a colmare il gap se la si sceglie con motori di nuova generazione ed equipaggiamenti abbastanza completi, come esigono i clienti tipo di queste auto, solitamente attenti anche allo stile. A loro ci rivolgiamo con questa guida allacquisto che mette a confronto i tre modelli sulle caratteristiche e sul comportamento stradale, facendo un bilancio dei pregi e dei difetti di ...

quattroruote : Le #Suv compatte sono le auto del momento. Ne abbiamo messe tre a confronto #Volkswagen T-Roc, #Fiat 500X e #Jeep R… - autonaweb : RT @quattroruote: La nuova #Kia #XCeed sarà presentata a fine giugno e diventerà l'anello di congiunzione tra le compatte e le #Suv del mar… - chevida : RT @quattroruote: La nuova #Kia #XCeed sarà presentata a fine giugno e diventerà l'anello di congiunzione tra le compatte e le #Suv del mar… -