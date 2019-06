Spettacolo e tv in lutto | addio alla grandissima attrice Valeria Valeri

caffeinamagazine

(Di martedì 11 giugno 2019)in. L’e doppiatrice italiana, presenza fondamentale sui palcoscenici teatrali ma anche in televisione (da Il giornalino di Gian Burrasca a Un medico in famiglia) e storica compagna di vita dell’attore Enrico Maria Salerno, si è spenta a Roma all’età di 97 anni. La notizia è stata data dfiglia Chiara Salerno: i funerali si svolgeranno domani, 12 giugno, alle ore 11,30Chiesa degli Artisti di Roma in Piazza del Popolo. All’anagrafeTulli, era nata a Roma l’8 dicembre 1921 e da quando aveva debuttato poco più che 20enne fino a qualche stagione fa non aveva mai smesso di lavorare. Nella sua lunga carriera, ricostruisce Repubblica,ha calcato le scene dei teatri di tutta Italia, iniziando con Gino Cervi e Andreina Pagnani, poi entrando a far parte della Compagnia del Teatro Stabile di ...

TolliVincenzo : RT @Mione13: @TolliVincenzo Già stanno a lutto! “Il Sarrismo è solo un modo di giocare a calcio” vale il prezzo del biglietto Sia chiaro,… - Mione13 : @TolliVincenzo Già stanno a lutto! “Il Sarrismo è solo un modo di giocare a calcio” vale il prezzo del biglietto S… - turborovescio : @pierfed Si. E lei ha ammazzato Sarri perché a tavola non deve essere un bello spettacolo. Così è spiegato il lutto -