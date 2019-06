Spesa delle famiglie | Istat | “Nel Nord 800 euro in più al mese” Ecco come viene riempito

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) Lamedia mensileè di 2.571, sostanzialmente invariata rispetto al 2017 (+0,3%) ma in contrazione dello 0,9% se si considera l’inflazione dell’1,2 per cento. È la prima volta dal 2013 che si registra un dato negativo in termini reali: secondo i dati, quindi, si interrompe la moderata dinamica positiva registrata tra il 2014 e il 2017. Le stime dell’Istituto nazionale di statistica fotografano ancheresti ampio il gap territoriale tra ilOvest e le Isole. L’Italia è sostanzialmente spezzata in due: anche se il divario scende sotto il 40 per cento per la prima volta dal 2009, nelle regioni del Settentrione si continuano a spendere circa 800mensili in più. E la forbice si allarga ulteriormente tra la Lombardia (3.020) e la Calabria, dove laè la più contenuta d’Italia e resta sotto i 2000...

