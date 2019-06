Spero abbiano travolto la risorsa Il post choc del commissario alla maturità

ilgiornale

(Di martedì 11 giugno 2019) Gabriele Laganà Il preside dell’istituto “Copernico” di Pavia ha segnalato il caso all’Ufficio Scolastico provinciale. Il, però, respinge tutte le accuse Un presidente di commissionedesignato per due classi dell’istituto “Copernico” di Pavia è finito nell’occhio del ciclone per alcunipubblicati su Twitter dal tono razzista ed omofobo. A darne notizia è il quotidiano La Provincia pavese. Il professore al centro delle polemiche è Carlo Grati, un ingegnere di Broni, per 35 anni insegnante all’istituto “Volta” di Pavia ed ora in pensione. “Anch'io ho incontrato una'negro' sulla tangenziale ovest di Milano che andava in bicicletta sulla corsia di emergenza contromano.che l’”. Questa è una delle frasi incriminate scritte dal docente sul popolare social. Affermazioni che hanno creato scalpore tra i docenti e gli ...

