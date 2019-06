Snai paga chi ha puntato sulla vittoria di Vettel in Canada

Per Snai il vincitore è Vettel - oltre a Hamilton. E paga entrambi : L’abbiamo pensato subito al termine del GP del Canada: e le scommesse? Ed ecco la risposta: la vittoria è stata assegnata a Lewis Hamilton, ma SNAI conferma che il vincitore del GP è Sebastian Vettel. Il tedesco, primo al traguardo, è stato retrocesso in seconda posizione per la decisione dei commissari di gara, che gli […] L'articolo Per SNAI il vincitore è Vettel, oltre a Hamilton. E paga entrambi sembra essere il primo su ...