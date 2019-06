Sicilia : Ance - 'Palazzo delle Aquile fra i cantieri bloccati da burocrazia' (2) : (AdnKronos) - "Alla richiesta di chiarimenti inviata lo scorso 11 aprile dall’Ance Sicilia - sottolinea l'associazione - il Comune il 3 giugno ha risposto che 'dopo l’aggiudicazione sono state rilevate criticità di portata tale che l’amministrazione ha ritenuto necessario acquisire un parere dall’An

Vitalizi : Cancelleri (M5S) - 'Sicilia vergogna d'Italia' (2) : (AdnKronos) - "Miccichè - prosegue il deputato Cinquestelle - non si lamenti poi delle trasmissioni di Giletti. Anche a me dispiace tantissimo sentire parlare male della Sicilia ma, onestamente, è difficile che ciò non avvenga se poi forniamo fantastici assist del genere". "Sono anni - conclude - ch

Vitalizi : Cancelleri (M5S) - 'Sicilia vergogna d'Italia' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Un altro primato per la Sicilia. Ma, purtroppo, è ancora una volta un primato negativo di cui avremmo fatto volentieri a meno e di cui Musumeci e Miccichè devono solo vergognarsi e chiedere scusa ai siciliani". Così il deputato M5S all'Ars Giancarlo Cancelleri comment

Basket – Finale Scudetto femminile : Ragusa cancella la festa di Schio - le Siciliane accorciano sul 2-1 : La formazione di casa vince Gara-3 e allunga la serie, portandosi sul 2-1 grazie al successo arrivato con il punteggio di 67-62 Ci si aspettava la festa di Schio, invece è Ragusa che vince Gara-3 e allunga la serie della Finale che assegna lo Scudetto femminile di Basket. La formazione siciliana si impone 67-62, accorciando le distanze e rimandando tutto a Gara-4. Prestazione sontuosa delle padrone di casa, che prendono in mano le redini ...

Sicilia : rischio idrogeologico - Ance e Regione a confronto : Palermo, 6 mag. (AdnKronos) - Mitigare il rischio idrogeologico in Sicilia. E' questo l'obiettivo dell'incontro di domani, martedì 7 maggio, a Palermo, fra i vertici nazionali e regionali dell’Ance e la Regione. Sul tavolo, i fondi assegnati per le progettazioni, le opere ancora da porre in gara ma

Amministrative : Cancelleri - in Sicilia numeri dalla parte del M5S (2) : (AdnKronos) - "Questa narrazione è indecente - sottolinea Cancelleri - cioè, pensate a giornali storicamente schierati in plotone contro Berlusconi, oggi venderebbero l’anima al diavolo o alla Lega, pur di non riconoscere i numeri del M5S. Ma ancora una volta alla narrazione dei gruppi editoriali, n