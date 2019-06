Serie A | per la Lega calcio un canale tv da 1 | 2 miliardi

Pisa - una città in festa : delirio per la promozione in Serie B - notte magica [FOTO e VIDEO] : E’ festa grande in casa Pisa per la promozione nel campionato di Serie B. E’ stata una stagione altalenante ma che si è conclusa nel migliore dei modi, delirio per Moscardelli e compagni che nella prossima stagione giocheranno nel torneo cadetto con l’obiettivo di disputare una stagione all’altezza. In finale dei playoff colpo grosso sul campo della Triestina, 1-3 il risultato finale dopo i tempi supplementari. ...

Chernobyl - la Serie : Valery Legasov e altri personaggi realmente esistiti : Il 26 aprile 1986 (ore 1:23) si verificò un incidente in una centrale nucleare dell'Ucraina settentrionale con epicentro a Chernobyl, a 3 chilometri da Prypjat, vicino al confine con la Bielorussia, entrambe allora repubbliche dell'Unione Sovietica. Le cause del disastro furono attribuite a mancanze e imprudenza del personale: nel corso di un test, furono violate norme di sicurezza e buon senso e si giunse a un incontrollabile aumento di ...

La Serie A si schiera contro la Super Champions : Serie A contro Super Champions – Anche la Serie A si dice contraria alla riforma della Champions League proposta da UEFA ed Eca a partire dal 2024. Resta dunque sempre più incerto il futuro delle coppe europee, ora che anche il massimo campionato italiano ha deciso di prendere posizione ufficialmente. La Serie A, infatti, ha […] L'articolo La Serie A si schiera contro la Super Champions è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Rivoluzione Lecce - 7 acquisti per la Serie A : il nuovo 11 di Liverani [NOMI e FOTO] : 1/14 ...

“Preghiera per Chernobyl” - il libro che ha ispirato la Serie Sky a 33 anni dal disastro in Ucraina : Spesso dietro le serie di successo ci sono dei libri altrettanto famosi. Questo è anche il caso di "Preghiera per Chernobyl", il libro di Svjatlana Aleksievic da cui trae ispirazione la serie "Chernobyl", che arriva stasera in Italia su Sky. Nel libro le testimonianze di chi ha visto con i propri occhi le conseguenze del disastro avvenuto 33 anni fa in Ucraina, alla centrale nucleare di Cernobyl'.Continua a leggere

Undone - prime immagini per la Serie a cartone animati degli autori di BoJack Horseman : C’è molta attesa per Undone, la nuova serie prodottda da Amazon Original, sia perché si tratta della sua prima produzione a cartoni animati, sia e forse soprattutto perché è realizzata dal duo ideatotore di BoJack Horseman, Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg, strappati alla concorrenza di Netflix. Il primo trailer di Undone, ha chiarito subito alcune cose, si tratta di una serie molto spettacolare, onirica e che è valsa la pena aspettare. ...

Steven Spielberg scrive una Serie da vedere la notte per Quibi : Il mondo delle produzioni audiovisive è in continuo movimento e l'evoluzione è sempre dietro l'angolo.Se ormai lo streaming (legale) è parte integrante delle nostre vite, anche degli italiani sebbene ancora in ritardo, con nuove piattaforme in arrivo come Apple Tv+, Disney+, WarnerMedia e Comcast, una nuova tendenza inizia a farsi strada, le produzioni di breve durata. Rappresentate di questa nuova tendenza è la piattaforma Quibi, annunciata ...

Undone - il teaser della nuova Serie animata per adulti : http://www.youtube.com/watch?v=QgyYtPq-4hw Di recente c’è grande fermento nel mondo delle serie d’animazione dedicate a un pubblico adulto, in particolare dopo successi come quello di BoJack Horseman. E proprio dai creatori di questo titolo diffuso su Netflix, Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg, arriva una nuova produzione animata che sarà questa volta però esclusiva di Amazon Prime Video. S’intitola Undone e in questi giorni è ...

Tutto ciò che c'è da sapere su Chernobyl - la Serie tv più apprezzata della storia : “In alcune storie non importa chi sono gli eroi. Tutto ciò che vogliamo sapere è: chi bisogna incolpare?”. Si apre con queste parole Chernobyl, miniserie prodotta da HBO e Sky che ripercorre quanto accadde nella notte tra il 25 e il 26 aprile del 1986 nella centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina, al tempo ancora sotto il controllo dell’Unione Sovietica. In quell’occasione il reattore numero 4 esplose ...

Il nuovo contratto di Jesse Williams per Grey’s Anatomy dice qualcosa - ma non tutto - sulla sua permanenza nella Serie : Dopo il finale della quattordicesima stagione che ha visto il suo personaggio sparire nel nulla, il rinnovo del contratto di Jesse Williams per Grey's Anatomy 15 e 16 è una prima conferma del fatto che l'attore tornerà ad interpretare il dottor Jackson Avery almeno per le prossime due stagioni della serie. Secondo Deadline, infatti, Williams ha firmato un nuovo contratto biennale, risultato delle trattative con ABC Studios relative alla sua ...

Super Champions - per la Serie A ricavi in calo del 35% : Una flessione dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di circa il 35%. Sarebbe questa, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’impatto dell’introduzione della Super Champions accanto ai campionati nazionali stimato in via preliminare dalla Lega di Serie A. Oggi l’assemblea dei 20 presidenti di Serie A affronterà proprio il progetto di riforma […] L'articolo Super Champions, ...

Playoff Serie C - è delirio per il Pisa : è Serie B - lacrime per la Triestina [FOTO] : 1/7 Foto Lapresse ...

Vela – World Cup Series : cinque medaglie per gli azzurri nella prima giornata di Medal Race : cinque medaglie per la squadra italiana nella prima giornata di Medal Race alla Finale di World Series a Marsiglia: Mattia Camboni (RS:X) e Vittorio Bissaro con Maelle Frascari (Nacra 17) sul più altro gradino del podio Un ricco bottino nella prima giornata di Medal Race per la squadra italiana che, alla Finale di World Cup Series a Marsiglia, conquista cinque medaglie nelle ‘classi veloci’ ed altri sei equipaggi saranno ...