ilpost

(Di martedì 11 giugno 2019)citate dal, leche lala manifestazione pro democrazia a Khartum, la capitale del Sudan,compiuto anche una settantina di stupri. Durante l’attacco, compiuto da una forza di sicurezza vicina

Kottomano : RT @ilpost: Secondo fonti mediche del Guardian, le milizie che la settimana scorsa hanno represso la manifestazione pro democrazia in Sudan… - ilpost : Secondo fonti mediche del Guardian, le milizie che la settimana scorsa hanno represso la manifestazione pro democra… - Anna_1897 : @danitwix Secondo fonti della finanza si ma sarebbe tutto top secret; per tutti gli altri, la trattativa non è mai esistita -