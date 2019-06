Se i tuoi ex si assomigliano caratterialmente o no c’è un motivo | ecco quale

scienze.fanpage

(Di martedì 11 giugno 2019) Gli scienziati hanno scoperto che ognuno di noi ha un partner 'ideale' e questo spiega perché i nostri ex si somigliano. La scoperta però non ha risvolti completamenti positivi. Vediamo insieme come gli esperti sono giunti a questa conclusione, quali sono le conseguenze di queste scelte e perché.

BennyS_L : @tenitchyfingers Ah niente praticamente tu metti i dieci cantanti/band che ascolti di più e i tuoi followers scrivo… - freijasstsushi : atsushi 'alla luce del sole appaiono del colore di un eryngium...ve ne sono do vari tipi' mormora atsushi contro la… -