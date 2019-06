Se anche la Guardia Costiera frega il parcheggio dei disabili

Risparmiometro - anche la Guardia di finanza controllerà i conti correnti : La super anagrafica dei conti correnti da quest'anno sarà estesa anche alle persone fisiche e la finanza potrà accedere per effettuare i controlli. Il Risparmiometro, lo strumento dell'Agenzia delle entrate di anagrafica dei conti correnti, ora sarà accessibile anche alla Guardia di finanza e dai primi controlli sui dati condivisi ci sono già 156 persone "sorvegliate speciali".-- La super anagrafica permette all'Agenzia di ricercare ...

Secondo fonti mediche del Guardian - le milizie che la settimana scorsa hanno represso la manifestazione pro democrazia in Sudan hanno compiuto anche 70 stupri : Secondo fonti mediche citate dal Guardian, le milizie che la settimana scorsa hanno represso la manifestazione pro democrazia a Khartum, la capitale del Sudan, hanno compiuto anche una settantina di stupri. Durante l’attacco, compiuto da una forza di sicurezza vicina

Migranti - 38 sbarcano a Lampedusa trainati dalla Guardia costiera : a bordo anche bambina. Terzo arrivo in due giorni : dalla Libia all’Italia su una barca piuttosto piccola. Così 38 Migranti sono arrivati a Lampedusa, trainati in porto da un’imbarcazione della Guardia costiera. Secondo Mediterranean Hope, il programma rifugiati e Migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, si tratta di “20 uomini, 17 donne e una bambina”, provenienti da “Costa d’avorio, Guinea e Tunisia”. Alcuni di loro, aggiunge ...

Migranti - in 38 trainati a Lampedusa da Guardia costiera. Tra loro anche una bimba : Oggi pomeriggio la Guardia costiera italiana ha recuperato 38 persone a bordo di un barchino di legno. La motovedetta lo ha trainato fino al porto di Lampedusa. Le persone a bordo erano in cattive condizione di salute e disidratati. Nel gruppo c'erano 20 uomini, 17 donne e anche una bambina.Continua a leggere

Migliaia in fila per Liberato (che non c’è). E arriva anche la Guardia di Finanza : Ore di fila per il temporary shop di Liberato, ieri, ai Quartieri Spagnoli. Lo racconta la Repubblica Napoli. La sede scelta è stata il loft ‘Casaforte’, sede di attività culturali ed espositive, a piazzetta Trinità degli Spagnoli. Un luogo – tenuto inizialmente nascosto, per aumentare l’attesa – perfetto per Liberato: i padri Trinitari della vicina chiesa nacquero per liberare gli occidentali fatti prigionieri dai ...

anche la Guardia di Finanza contagiata dalla moda dei SUV? Le Peugeot 3008 si arruolano nelle Fiamme Gialle : Peugeot 3008 GT, l’eccellenza e la tecnologia del SUV francese al servizio dei reparti operativi di Roma e Milano della Guardia di Finanza Peugeot rinnova il suo impegno con le istituzioni italiane e mette a disposizione della Guardia di Finanza due esemplari di 3008, primo SUV della storia ad esser stato eletto Car of the Year. La cerimonia di consegna dei due mezzi allestiti con livrea d’ordinanza e dotazioni specifiche è avvenuta ...