Scuola | Salvini annuncia lavoro stabile per 50mila precari

(Di martedì 11 giugno 2019) La stabilizzazione dei docentiha visto quest’ oggi svolgersi un nuovo appuntamento al MIUR per definire la fase transitoria dedicata alle 50.000 immissioni in ruolo per i non abilitati con 36 mesi di servizio. La riunione era stata sospesa temporaneamente intorno alle 17,00. In attesa della ripresa fissata per le 20,00 l’Ansa batte la notizia con la dichiarazione del vicepremier Matteochela stabilizzazione per 50 mila. L’ Ansa delle 18,53 “Il ministro dellasta andando al Ministero a firmare un decreto in base al quale 50.000finalmente avrannoe futuro”. Loil leader della Lega vicepremier Matteoin conferenza stampa a Palazzo Chigi. L'articoloperproviene daInforma.

