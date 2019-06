Schianto in autostrada | muoiono i genitori | salvo il figlio di 4 mesi legato al seggiolino

huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019) Un tragico incidente ha tolto la vita a un uomo e una donna. I due 24enni, verso le 3 di notte, guidavano sull’A21 Torino-Brescia quando si sono schiantati contro il rimorchio di un tir. Nell’incidente si è però salvato ildella coppia, un bambino di quattroche eraal.Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul luogo dell’incidente, al chilometro 106 tra Casteggio e Voghera, nel Pavese, hanno trovato il bambino illeso. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ricoverato. Sul posto ci sono gli agenti della polizia stradale e l’Ats di Alessandtia per i rilievi.Leggi anche...Reyes andava a 237 km l'ora prima dell'incidente mortale. Le polemiche: "Non omaggiatelo come un eroe"

