Scatena i poteri degli eroi in Marvel' s Avengers | tutti i dettagli del comunicato

eurogamer

(Di martedì 11 giugno 2019)Entertainment e Square Enix sono orgogliose di presentare's, un epico gioco di azione-avventura che combina una narrazione cinematografica con meccaniche di gioco in single-player e cooperativo. Ecco ilufficiale:Sviluppato da Crystal Dynamics in collaborazione con Eidos-Montréal, Crystal Northwest e Nixxes Software,'ssarà pubblicato contemporaneamente per PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X), Stadia e PC il 15 maggio 2020. Leggi altro...

GameSailors : Scatena i tuoi poteri: Square Enix e Marvel Entertainment riuniscono i Marvel's Avengers - News… -