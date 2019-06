Savona senza Savona

huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019) Alberto Bagnai è uno a cui gli schemi stanno stretti e per questo piace parecchio a Matteo Salvini. Perché il creatore dell’espressione “l’euro è insostenibile” è la stessa persona che nell’aula del Senato è stata capace di inneggiare a Enrico Berlinguer, definendolo “una figura epocale”, appena dieci minuti dopo aver frantumato a parole le regole di Bruxelles, che la sinistra italiana ha alimentato e poi inglobato nel suo dna europeo. L’ha fatto soprattutto nelle stesse ore in cui i tecnici europei decidevano di far fare un altro rapido passo avanti alla procedura d’infrazione. Ma se a Bruxelles si accelera l’iter contro l’Italia, la Lega affila le sue armi di risposta.Per molti, dentro il Carroccio, Bagnai è l’uomo perfetto per ricoprire il ruolo lasciato vacante da Paolo ...

