Sarri aspetta Juve | Barella all’Inter è fatta

Gazzetta : Rugani prolunga il contratto e aspetta Sarri alla Juve : La Gazzetta dello Sport legge segnali sempre più incoraggianti per la chiusura dell’affare Sarri alla Juve. Ieri c’è stato l’atteso incontro a Milano tra Ramadani, Pellegrini e Paratici, e la Juve sembra sempre più rilassata. E se i tifosi della Juve si dividono sull’arrivo di Sarri, è verosimile che Daniele Rugani guidi la pattuglia degli entusiasti. L’amore tra lui e Sarri non è mai tramontato e se il tecnico toscano ...

CorSport : Pressing dell’Atletico Madrid su Hysaj. Ma si aspetta Sarri : Il CorSport parla di “un’azione di accerchiamento” per Hysaj da parte dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo cerca un “fluidificante” che possa giocare sia a destra che a sinistra, “che insegua la linea di Simeone e poi punti dritto al cuore della corsia, attaccandola”. Il quotidiano racconta che l’agente di Hysaj, Mario Giuffredi, ha ricevuto una telefonata dal club madrileno ma per la trattativa si aspetta anche di capire se sulla panchina ...

Tuttosport : Sarri aspetta la Juve come “un purosangue irrequieto” : “Un purosangue irrequieto che si prepara al Royal Meeting di Ascot”. E’ così che Tuttosport descrive l’attesa di Maurizio Sarri per la chiamata alla Juventus. Il tecnico “conta i minuti” che lo separano dalla possibilità di mettersi all’opera sulla panchina bianconera. Il quotidiano scrive anche che il fatto che il Chelsea non abbia ancora liberato ufficialmente Sarri non è indice di rottura: il club ...

Momblano : “Sarri freme ma la Juve non ha fretta e aspetta la sentenza Uefa per il City” : Momblano non è sparito. Sembrava sconfitto, sull’orlo di capitolare, quasi rassegnato all’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. E invece Momblano c’è. E’ tornato a parlare. Non di Guardiola ma proprio di Sarri. Specificando però che non è una pista di cui è molto informato non avendoci lavorato. «C’è sicuramente un filo solido con l’ipotesi Sarri alla Juve e da quello che mi risulta Sarri ...

Momblano : «Guardiola è in ballo - non è tramontato. Sarri aspetta il sì della Juve» : L’assoluto protagonista di questo calcio mercato è Momblano. Questa sera il giornalista che segue la Juventus, e che da giorni sta parlando di Guardiola prossimo allenatore dei bianconeri, è intervenuto a TopCalcio24. Il suo intervento è stato meno perentorio del solito, va detto. Ha comunque rilasciato dichiarazioni interessanti. Ha detto che l’agenzia che cura le campagne social della Juventus, ha pronta la campagna per Sarri ...

Mattino : Sarri pronto a restare al Chelsea - aspetta segnali chiari da Abramovic : Pino Taormina sul Mattino ricostruisce la giornata di ieri al Chelsea. Notizie già uscite, il vertice tra Marina Granovskaia, Ramadani e Sarri ha avuto esito positivo. Da Londra sono pronti a liberare il tecnico per la Juventus, manca solo l’ok di Abramovic che però potrebbe ancora decidere di voler proseguire con Maurizio. Ramadani ha già chiamato Agnelli per dargli la notizia. La novità sta in due frasi: Ma attenzione: perché in questo ...