Sardegna | dopo le cavallette arrivano le cornacchie Nel Nord Italia invasione di cimici

Coldiretti - dopo le cavallette in Sardegna - le api sciamano nel centro di Bologna e le cimici invadono il Nord Italia : Ieri le cavallette, oggi api e cimici. dopo le milioni di locuste che stanno devastando le campagne di Ottana, Iscras e Bolotana e in particolare modo Orani, in Sardegna, la Coldiretti lancia un altro allarme. Con il caldo, sciami di api hanno invaso Bologna, prendendo casa nel sottotetto della famosa biblioteca dell’Archiginnasio a pochi passi da Piazza Maggiore, in pieno centro. Ma anche nelle campagne del Nord Italia non c’è ...

Sardegna - delitto Careddu : al via il processo per i due minori che ridono dopo l'accaduto : Un delitto atroce, quello del 18enne Manuel Careddu, consumato sulle rive del lago Omodeo lo scorso 11 settembre. Per l’assurdo omicidio sono imputate ben cinque persone, due minorenni C.N e G.C., che ridono e cantano dopo il delitto. Insieme a loro anche altri tre maggiorenni: Christian Fodde, Riccardo Carta e Matteo Satta. E proprio ieri, di fronte al giudice del tribunale dei minori di Cagliari, Michela Capone, ha preso il via il processo per ...

Sardegna - schianto in auto mentre va al lavoro : rimane cosciente ma muore un’ora dopo : La vittima è Pierpaolo Bartolini, vigilantes di Iglesias che si stava recando al lavoro. Le sue condizioni non sono apparse gravissime ma circa un'ora dopo il trasporto in ospedale, le sue condizioni cliniche sono peggiorate improvvisamente ed è morto. Ad essere fatale per lui un arrestato cardiaco.

Perché la Regione Sardegna è ancora senza giunta dopo due mesi. Solinas : «Risparmio sette stipendi» : Davanti all'evidente difficoltà politica nel mettere d'accordo gli alleati, Solinas prova a cavarsela con una battuta: «L'unico fatto di rilevo rispetto a questa situazione è che i sardi stanno ...