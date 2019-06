Sara Affi Fella | critiche tatuaggio | duro sfogo | “Non me ne frega un ca ”

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : l'errore grammaticale nel tatuaggio fa sorridere il web : Sara Affi Fella ne ha combinata un'altra delle sue: dopo essere stata sulla bocca di tutti per mesi con le bugie che ha raccontato quando era tronista di Uomini e Donne, la napoletana è tornata al centro del gossip per un motivo molto più leggero. Ieri la ragazza ha condiviso con i suoi followers la foto del nuovo tatuaggio che ha deciso di fare sulla schiena: peccato che nella frase in inglese che si è fatta imprimere sulla spina dorsale ci ...

Sara Affi Fella si tatua una frase in inglese ma sbaglia la grammatica e rimuove la foto : Sara Affi Fella è una delle ex troniste di Uomini e Donne. La ragazza è stata per un lungo periodo sottoposta a diverse critiche perché durante il suo percorso all'interno del programma era in realtà fidanzata con Nicola Panico. Una volta emersa la vicenda, i suoi fan su Instagram erano iniziati a calare vertiginosamente, tanto che la donna aveva deciso di chiudere temporaneamente il profilo. Gli insulti nei suoi riguardi non erano mancati su ...

Sara Affi Fella si tatua una frase in inglese (sbagliata) sulla schiena : ecco la foto : Piccolo grande incidente di percorso "beauty" per Sara Affi Fella, uno dei volti più noti di Uomini e Donne diventata tristemente celebre per aver frequentato l'ex fidanzato Nicola Panico fuori dalla trasmissione e contro il volere della redazione.Nelle ultime ore, infatti, l'influencer e ex tronista si è resa protagonista di uno scivolone (a sua insaputa) già diventato virale in rete. Sara Affi Fella si è infatti rivolta ad un tatuatore ...

Angela Nasti - paragonata a Sara Affi Fella di U&D - sbotta : 'Non cerco like facili' : Quello che sta facendo Angela Nasti dopo aver terminato il suo percorso a Uomini e Donne, ha ricordato a tanti Sara Affi Fella: esattamente come la contestata ex tronista ha fatto un anno fa, la napoletana ha lasciato il fidanzato a casa per fare un viaggio a Ibiza. La giovane prima si è esposta per difendersi dai tanti attacchi che sta ricevendo sui social network, e poi ha spiegato perché sui suoi account non compare nessuno scatto con Alessio ...

Angela Nasti come Sara Affi Fella? Piovono accuse sulla scelta di Alessio - lei sbotta : Uomini e Donne, Angela Nasti criticata dopo la scelta di Alessio Campoli Angela Nasti e Alessio Campoli stanno insieme da circa dieci giorni. La scelta della tronista a Uomini e Donne è ricaduta sul romano, che ha preferito a Luca Daffrè, ma evidentemente i fan di quest’ultimo non credono alla scelta fatta dalla tronista. Anzi, […] L'articolo Angela Nasti come Sara Affi Fella? Piovono accuse sulla scelta di Alessio, lei sbotta ...

Sara Affi Fella : il suo stato di salute è cagionevole ma vorrebbe diventare mamma : Non si spengono i riflettori per l'ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella. Sebbene la giovane di Venafro sia scomparsa dalla scena pubblica per un breve periodo dopo lo scandalo che l'ha coinvolta, adesso è tornata a fare parlare di sé. Ha riaperto infatti il suo profilo Instagram – anche se, a tratti, lo rende privato – ed è di nuovo felice e innamorata, proprio come il suo ex Nicola Panico. Ai fan parla proprio tramite i social, ...

Nicola Panico ritrova l'amore dopo Sara Affi Fella : si chiama Francesca : Si chiama Francesca Parenti e da circa due mesi è il nuovo amore di Nicola Panico. L'ex fidanzato di Sara Affi Fella, superata la fine della storia con la bella partenopea e lo scandalo ribattezzato "Sara Affi Fella gate" è tornato a sorridere su Instagram in compagnia della sua nuova fiamma. Un nuovo inizio per lui, dopo un passato in amore piuttosto turbolento. Da Temptation Island a Uomini e Donne Nicola Panico è approdato per la prima volta ...

Nuova vita per Nicola Panico - ex di Sara Affi Fella. Ora ha un nuovo amore. : Nonostante il turbolento passato con la fidanzata, sembra aver ritrovato la serenità e l'amore il campano Nicola Panico - storico compagno di Sara Affi Fella. La coppia si era fatta conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island, programma durante il quale Sara e Nicola avevano deciso di mettere a prova il loro rapporto d'amore, prima di architettare lo strategico piano volto a far finire Sara sul trono di ...

Nicola Panico ritrova l’amore : dopo Sara Affi Fella arriva Francesca : Temptation Island, Nicola Panico ha una nuova fidanzata: l’amore dopo Sara Affi Fella Nicola Panico ha finalmente ritrovato l’amore. L’ex volto noto di Temptation Island, dopo la burrascosa rottura con Sara Affi Fella, si è di nuovo innamorato. La nuova fidanzata si chiama Francesca e l’ha presentata lui stesso, pochi minuti fa, sul suo profilo Instagram. […] L'articolo Nicola Panico ritrova l’amore: dopo Sara ...

Sara Affi Fella : verità su filler alle labbra e chili persi dopo lo scandalo a Uomini e Donne : Sara Affi Fella a ruota libera: verità sui ritocchi estetici e i chili persi dopo lo scandalo a Uomini e Donne Sembra essere passato tantissimo tempo dall’addio di Sara Affi Fella ai social per via lo scandalo che l’aveva travolta a Uomini e Donne. L’ex tronista, che durante il suo percorso nel programma aveva nascosto la […] L'articolo Sara Affi Fella: verità su filler alle labbra e chili persi dopo lo scandalo a Uomini ...

Uomini E Donne – Sara Affi Fella : il fidanzato racconta : “Nel programma ha sbagliato ma non si sa tutto”. Leggi le sue parole : Sara Affi Fella è un nome che ancora oggi divide i fan di Uomini e Donne. Quanto fatto dall’ex tronista ai danni della redazione di Maria De Filippi è qualcosa che non tutti sono... L'articolo Uomini E Donne – Sara Affi Fella: il fidanzato racconta: “Nel programma ha sbagliato ma non si sa tutto”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Sara Affi Fella - il fidanzato confessa : “A Uomini e Donne ha sbagliato ma non si sa tutto” : Uomini e Donne, il fidanzato di Sara Affi Fella rompe il silenzio: “Mi ha raccontato bene le cose e purtroppo non si sa tutto” Sara Affi Fella è un nome che ancora oggi divide i fan di Uomini e Donne. Quanto fatto dall’ex tronista ai danni della redazione di Maria De Filippi è qualcosa che […] L'articolo Sara Affi Fella, il fidanzato confessa: “A Uomini e Donne ha sbagliato ma non si sa tutto” proviene da ...

